Honorata Skarbek zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. „Pomódlcie się za mnie”

Honorata Skarbek przekazała fanom niepokojące informacje dotyczące swojego stanu zdrowia. Wokalistka ujawniła, że spędziła aż osiem godzin na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a jej problemy zdrowotne wciąż nie zostały rozwiązane. Piosenkarka poprosiła obserwatorów o wsparcie i modlitwę.

Osiem godzin na SOR-ze i nagłe pogorszenie stanu zdrowia

W poniedziałkowe popołudnie Honorata Skarbek za pośrednictwem mediów społecznościowych szukała pomocy u specjalisty z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Kilka godzin później opublikowała zdjęcie z wenflonem i opatrunkiem na twarzy, informując, że spędziła osiem godzin na SOR-ze.

Apel Honoraty Skarbek do fanów i mediów

W najnowszym wpisie wokalistka odniosła się zarówno do ogromnego wsparcia fanów, jak i do medialnych spekulacji na temat jej zdrowia.

„Dziękuję za tysiące słów wsparcia (nie odpisuję nic nikomu na ten temat, wybaczcie), jednocześnie proszę media o zaprzestanie pisania bzdur i domysłów na temat stanu mojego zdrowia. Walczymy, trzymajcie kciuki, jestem w dobrych rękach fantastycznych lekarzy” – napisała Honorata Skarbek.

Chwilę później dodała poruszające wyznanie, które wywołało falę emocji wśród fanów.

„To wszystko stało się tak nagle, że ciągle myślę, że to jakiś film, a nie moje życie. Marzę tylko o tym, żeby było po wszystkim, pomódlcie się za mnie”.

Kim jest Honorata Skarbek?

Honorata Skarbek zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej w 2009 roku pod pseudonimem Honey. Na swoim koncie ma cztery studyjne albumy – ostatni z nich, „Sunset”, ukazał się w 2018 roku. W 2019 roku artystka wydała minialbum „Codependency”, a jej najnowszy singiel „Alarm” miał premierę w listopadzie 2024 roku.

Wokalistka brała udział w popularnych programach telewizyjnych, takich jak „Taniec z gwiazdami” oraz „Twoja twarz brzmi znajomo”. Od dłuższego czasu zmaga się również z nieuleczalną chorobą jelit oraz łysieniem androgenowym.

Fani wspierają artystkę w trudnym czasie

Informacje przekazane przez Honoratę Skarbek poruszyły jej fanów, którzy masowo przesyłają słowa wsparcia i otuchy. Artystka podkreśla, że znajduje się pod opieką specjalistów i walczy o powrót do zdrowia.