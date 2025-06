Historyczny wyczyn Drake’a

fot. mat. pras.

Drake znów zapisuje się w historii list przebojów. Kanadyjczyk jako pierwszy artysta w historii spędził – właściwie spędziły jego piosenki – łącznie 400 tygodni w top 10 zestawienia Billboard Hot 100. Do tego wyniku przyczynił się jego najnowszy singiel „Nokia”, który właśnie zaliczył 16. tydzień w czołówce (aktualnie na miejscu dziesiątym.). Wygląda na to, że długo nikt nie pobije jego wyniku. Wśród aktywnych muzycznie artystów na drugim miejscu znajduje się Rihanna, która ma na koncie 360 tygodni. Nie zapominajmy oczywiście o tym, że Drake cały czas nagrywa, więc będzie poprawiał swój rezultat.

Drugi rekord w dwa miesiące

To już drugi wielki rekord rapera w zaledwie dwa miesiące. W kwietniu wyprzedził The Beatles i objął prowadzenie pod względem liczby tygodni spędzonych na liście Billboard 200 – ma ich już ponad 3346. Najlepsze wyniki osiągnęły „Take Care” (578 tygodni), „Nothing Was the Same” (505), „Views” (411), „More Life” (350) i „Scorpion” (300).

Latem na rynku ma się pojawić nowy album Kanadyjczyka, co pozwoli mu wyśrubować rekord.

Drake wkrótce rusza w europejską trasę „$ome $pecial $hows 4 UK/EU” razem z PARTYNEXTDOOR. Zacznie od headlinerskiego występu przez trzy dni na Wireless Festival w Londynie to jego pierwszy koncert w UK od sześciu lat. Następnie odwiedzi Birmingham i Manchester, a potem miasta w całej Europie, m.in. Amsterdam, Antwerpię, Zurych, Kolonię, Sztokholm, Kopenhagę, Mediolan, Paryż, Berlin, Monachium i Hamburg.