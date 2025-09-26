HiHania: „Zanim wejdę pod pościel, wbiję ci parę szpil”

fot. mat. pras.

HiHania pojawiła się w przestrzeni publicznej dzięki projektowi Twoje 5 Minut Friza. Influencerka, aktorka i wokalistka pokazuje, że jej pięć minut będzie trwało znacznie dłużej. Odtwórczyni głównej roli w filmie „100 dni do matury” jest nie tylko członkinią Genzie, ale równolegle prowadzi również solową karierę. Jej kawałki przyciągają rzesze słuchaczy i pokazują, że nie boi się eksperymentować z formą i brzmieniem.

„Śpisz” – nowy singiel HiHani

Nie każdy konflikt kończy się ciszą, czasem wystarczy jedno słowo, by zbliżyć się na nowo. “Śpisz” to utwór, który wciąga od pierwszych dźwięków, bo opowiada o emocjach, które zna każdy z nas. To historia o bliskości, rozmowach a przede wszystkim o tym jak ważne jest, by nie zasypiać pokłóconym.