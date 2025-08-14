„Helikopter w ogniu” Bedoesa wraca w zmienionej wersji

fot. YouTube

Eripe wrzucił wczoraj „Co cię boli”, trzeci diss wymierzony w Bedoesa. Reprezentant Patokalipsy nawinął swój kawałek na bicie z klasycznego „Co cię boli” Slums Attack.

Diss Eripe był odpowiedzią na „Helikopter w ogniu” Bedoesa. Reprezentant 2115 także chciał nawinąć na klasycznym bicie i postawił na „Mam wy***e” Firmy. Ten ruch nie spodobał się jednak producentowi oryginału Zichowi, który zablokował diss i zaatakował Bedoesa za użycie jego bitu bez zgody.

Bedoes komentuje spięcie z producentem Firmy

Po kilku dniach „Helikopter w ogniu” wraca ze zmienionym bitem, tym razem pożyczonym z kawałka Skolima i Hellfielda z CrackHouse’u.

– Z uwagi na to, że producent sampla użytego w poprzednim bicie nie przyjął złożonego przeze mnie hołdu, a wręcz na niego napluł, byliśmy zmuszeni zmienić podkład i nowa, wakacyjna wersja już trafiła na nasz kanał.

Hołd ten w takim układzie przechodzi na Skolima oraz Hellfielda. To zaszczyt być Waszym wasalem – napisał Bedoes 2115.

Posłuchajcie nowej wersji „Helikoptera w ogniu”.