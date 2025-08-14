Szukaj
CGM

„Helikopter w ogniu” Bedoesa wraca w zmienionej wersji

Bedoes komentuje spięcie z producentem Firmy.

2025.08.14

opublikował:

„Helikopter w ogniu” Bedoesa wraca w zmienionej wersji

fot. YouTube

Eripe wrzucił wczoraj „Co cię boli”, trzeci diss wymierzony w Bedoesa. Reprezentant Patokalipsy nawinął swój kawałek na bicie z klasycznego „Co cię boli” Slums Attack.

Diss Eripe był odpowiedzią na „Helikopter w ogniu” Bedoesa. Reprezentant 2115 także chciał nawinąć na klasycznym bicie i postawił na „Mam wy***e” Firmy. Ten ruch nie spodobał się jednak producentowi oryginału Zichowi, który zablokował diss i zaatakował Bedoesa za użycie jego bitu bez zgody.

Bedoes komentuje spięcie z producentem Firmy

Po kilku dniach „Helikopter w ogniu” wraca ze zmienionym bitem, tym razem pożyczonym z kawałka Skolima i Hellfielda z CrackHouse’u.

Z uwagi na to, że producent sampla użytego w poprzednim bicie nie przyjął złożonego przeze mnie hołdu, a wręcz na niego napluł, byliśmy zmuszeni zmienić podkład i nowa, wakacyjna wersja już trafiła na nasz kanał.

Hołd ten w takim układzie przechodzi na Skolima oraz Hellfielda. To zaszczyt być Waszym wasalem – napisał Bedoes 2115.

Posłuchajcie nowej wersji „Helikoptera w ogniu”.

Tagi


Popularne newsy

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa
NEWS

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu
NEWS

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Ten Typ Mes odzyskał komputer
NEWS

Ten Typ Mes odzyskał komputer

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”
NEWS

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”
NEWS

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”

bambi jest „własnością Okiego”?
NEWS

bambi jest „własnością Okiego”?

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”
NEWS

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”

Polecane

CGM
Kizo wprowadził do sklepów piwo

Kizo wprowadził do sklepów piwo

Napój jest dostępny w jednej z sieci handlowych.

1 godzinę temu

CGM
Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niep ...

"Jak widać, czym innym są słowa i deklaracje 'Gengu', a czym innym faktyczne działania".

5 godzin temu

CGM
Norbi o zarobkach kiedyś i dziś

Norbi o zarobkach kiedyś i dziś

Artysta zdradził, jakie stawki miał w szczycie popularności, a jakie ma dziś.

5 godzin temu

CGM
bambi jest „własnością Okiego”?

bambi jest „własnością Okiego”?

Odważna deklaracja raperki.

6 godzin temu

CGM
Taylor Swift zdradza szczegóły albumu „The Life Of A Showgirl”: „Najbardziej radosny, szalony i dramatyczny moment w moim życiu”

Taylor Swift zdradza szczegóły albumu „The Life Of A Showgirl”: „Najba ...

Album inspirowany kulisami Eras Tour

7 godzin temu

CGM
Sara James zachwyca w amerykańskim „Mam Talent”. Wokalistka została zaproszona z okazji 20-lecia programu

Sara James zachwyca w amerykańskim „Mam Talent”. Wokalistka została za ...

„Jej głos jest po prostu niesamowity”

7 godzin temu