HELA w emocjonalnym natarciu. Teledysk do nowego singiel „MILCZ” już dostępny

oto: @piotr_tarasewicz

HELA wraca z nowym singlem „MILCZ”

Po mocnym debiucie z utworem „PANI DOMU”, HELA prezentuje swój drugi singiel „MILCZ”. Nowy kawałek pokazuje zupełnie inną stronę artystki – emocjonalną, surową i bezkompromisową. To wyraźny zwrot zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej.

„MILCZ” – emocjonalna siła i mroczne brzmienie

Utwór „MILCZ” odsłania głębszą i bardziej dojrzałą stronę HELI. Tekst rezygnuje z ironii i metafory, stawiając na szczerość i bezpośredniość. Muzycznie singiel łączy gęste, elektroniczne brzmienie z mocnym wokalem, tworząc charakterystyczną mieszankę chwytliwości i intensywnej ekspresji.

Teledysk podkreśla artystyczny charakter singla

Premierze singla towarzyszy teledysk zrealizowany we współpracy z domem produkcyjnym Shootme. Wizualizacja jest przedłużeniem napięcia zawartego w tekście, podkreślając wyrazisty styl HELI. Minimalistyczna estetyka „All White” stanowi kontrast dla intensywnej emocjonalności utworu, symbolizując „pustą kartkę” i nowy początek w życiu artystki.

Gdzie posłuchać „MILCZ”?

Singiel „MILCZ” jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych, w tym Spotify, YouTube, Apple Music i innych. To kolejny krok HELI w budowaniu własnej, niepowtarzalnej muzycznej tożsamości.