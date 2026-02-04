Hejt wobec Ralpha Kaminskiego nie pozostał bez konsekwencji. Sąd nakazał publikację przeprosin

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Ralph Kaminski wygrał sprawę przeciwko jednemu z hejterów, który dopuścił się obraźliwego komentarza w mediach społecznościowych. Na mocy decyzji sądu mężczyzna został zobowiązany do opublikowania oficjalnego oświadczenia z przeprosinami. Artysta udostępnił jego treść na swoim profilu.

Hejt wobec Ralpha Kaminskiego nie pozostał bez konsekwencji

Choć Ralph Kaminski od lat mierzy się z krytyką i hejtem, tym razem jeden z komentarzy przekroczył granice dopuszczalnej krytyki. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego 20 lutego 2025 roku pod nagraniem związanym z galą Bestsellerów Empiku 2024 na oficjalnym profilu artysty na Facebooku.

Komentarz zawierał wulgarne sformułowania oraz obraźliwe i nieprawdziwe sugestie, które – jak orzekł sąd – naruszyły dobra osobiste i dobre imię muzyka.

Sąd nakazał publikację przeprosin

We wtorek, 3 lutego 2026 roku, Ralph Kaminski poinformował fanów o zakończeniu sprawy. Artysta opublikował treść oświadczenia, które hejter musiał zamieścić w swoich mediach społecznościowych zgodnie z wyrokiem sądu.

Pełna treść oświadczenia brzmi:

„Przepraszam Ralpha Kamińskiego za to, że w dn. 20 lutego 2025 r. napisałem komentarz pod postem dotyczącym wideo-relacji z gali bestsellerów Empiku 2024 na profilu Facebook Ralpha Kamińskiego, w którym to komentarzu użyłem w stosunku do Ralpha Kamińskiego wulgarnych sformułowań oraz obraźliwych nieprawdziwych sugestii, przez co znieważyłem, naruszyłem jego dobra osobiste i dobre imię oraz wykazałem się nieakceptowalnym brakiem tolerancji”.

Ważny sygnał w walce z hejtem w sieci

Decyzja sądu jest kolejnym przykładem na to, że anonimowość w internecie nie oznacza bezkarności. Sprawa Ralpha Kaminskiego pokazuje, że osoby publiczne coraz częściej decydują się na dochodzenie swoich praw na drodze prawnej, a hejt może mieć realne konsekwencje.

Choć artysta nie skomentował sprawy szerzej, samo udostępnienie oświadczenia stanowi wyraźny sygnał sprzeciwu wobec mowy nienawiści i braku tolerancji.