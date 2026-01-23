CGM

Harry Styles zagra 50 koncertów w siedmiu miastach

Trasa nosi nazwę „Together, Together”

2026.01.23

Harry Styles zagra 50 koncertów w siedmiu miastach

Harry Styles powraca z wielką trasą koncertową, która obejmie rezydencje w siedmiu największych miastach świata. Trasa nosi nazwę „Together, Together” i odbędzie się w okresie od maja do grudnia 2026 roku.

50 koncertów w największych arenach świata

Brytyjski artysta zagra sześć koncertów w londyńskim Wembley Stadium, a także 30 występów w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Dodatkowo Styles wystąpi w Amsterdamie, São Paulo, Meksyku, Melbourne i Sydney.

W ramach trasy do Harry’ego dołączą m.in.: Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé i Skye Newman.

Nowa płyta „Kiss All The Time. Disco Occasionally”

Trasa poprzedzi premierę czwartego solowego albumu Harry’ego Stylesa – „Kiss All The Time. Disco Occasionally”, który ukaże się 6 marca 2026. Producentem wykonawczym płyty jest Kid Harpoon. Pierwszy singiel z krążka, zatytułowany „Aperture”, zostanie wydany 22 stycznia 2026.

Sprzedaż biletów i pakiety VIP

  • Wembley – sprzedaż biletów rusza 30 stycznia o 11:00

  • Madison Square Garden (NY) – przedsprzedaż od 30 stycznia

  • São Paulo – bilety od 28 stycznia

  • Meksyk – bilety od 29 stycznia

  • Amsterdam, Melbourne i Sydney – bilety od 30 stycznia

Dostępne będą także pakiety VIP, z dodatkowymi atrakcjami i dostępem do ekskluzywnych stref.

Cel charytatywny trasy

Harry Styles angażuje się w pomoc społeczną: £1 z każdego biletu na Wembley zostanie przekazane organizacji LIVE Trust, wspierającej muzykę grassroots w Wielkiej Brytanii. Ponadto cała trasa współpracuje z organizacją humanitarną Choose Love, z którą Styles współpracuje od dekady.

Harmonogram koncertów Harry’ego Stylesa – maj–lipiec 2026

Maj – Amsterdam, Holandia – Johan Cruijff ArenA

  • 16 maja

  • 17 maja

  • 20 maja

  • 22 maja

  • 23 maja

  • 26 maja

Czerwiec – Londyn, Wielka Brytania – Wembley Stadium Connected by EE

  • 12 czerwca

  • 13 czerwca

  • 17 czerwca

  • 19 czerwca

  • 20 czerwca

  • 23 czerwca

Lipiec – São Paulo, Brazylia – Estadio MorumBIS

  • 17 lipca

  • 18 lipca

Lipiec – Meksyk, Meksyk – Estadio GNP Seguros

  • 31 lipca

