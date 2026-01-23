Harry Styles zagra 50 koncertów w siedmiu miastach

Harry Styles powraca z wielką trasą koncertową, która obejmie rezydencje w siedmiu największych miastach świata. Trasa nosi nazwę „Together, Together” i odbędzie się w okresie od maja do grudnia 2026 roku.
50 koncertów w największych arenach świata
Brytyjski artysta zagra sześć koncertów w londyńskim Wembley Stadium, a także 30 występów w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Dodatkowo Styles wystąpi w Amsterdamie, São Paulo, Meksyku, Melbourne i Sydney.
W ramach trasy do Harry’ego dołączą m.in.: Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé i Skye Newman.
Nowa płyta „Kiss All The Time. Disco Occasionally”
Trasa poprzedzi premierę czwartego solowego albumu Harry’ego Stylesa – „Kiss All The Time. Disco Occasionally”, który ukaże się 6 marca 2026. Producentem wykonawczym płyty jest Kid Harpoon. Pierwszy singiel z krążka, zatytułowany „Aperture”, zostanie wydany 22 stycznia 2026.
Sprzedaż biletów i pakiety VIP
Wembley – sprzedaż biletów rusza 30 stycznia o 11:00
Madison Square Garden (NY) – przedsprzedaż od 30 stycznia
São Paulo – bilety od 28 stycznia
Meksyk – bilety od 29 stycznia
Amsterdam, Melbourne i Sydney – bilety od 30 stycznia
Dostępne będą także pakiety VIP, z dodatkowymi atrakcjami i dostępem do ekskluzywnych stref.
Cel charytatywny trasy
Harry Styles angażuje się w pomoc społeczną: £1 z każdego biletu na Wembley zostanie przekazane organizacji LIVE Trust, wspierającej muzykę grassroots w Wielkiej Brytanii. Ponadto cała trasa współpracuje z organizacją humanitarną Choose Love, z którą Styles współpracuje od dekady.
Harmonogram koncertów Harry’ego Stylesa – maj–lipiec 2026
Maj – Amsterdam, Holandia – Johan Cruijff ArenA
16 maja
17 maja
20 maja
22 maja
23 maja
26 maja
Czerwiec – Londyn, Wielka Brytania – Wembley Stadium Connected by EE
12 czerwca
13 czerwca
17 czerwca
19 czerwca
20 czerwca
23 czerwca
Lipiec – São Paulo, Brazylia – Estadio MorumBIS
17 lipca
18 lipca
Lipiec – Meksyk, Meksyk – Estadio GNP Seguros
31 lipca