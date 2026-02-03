CGM

Harry Styles wśród największych podatników w Wielkiej Brytanii. Zapłacił blisko 25 mln funtów podatku

Harry Styles znalazł się na liście 100 największych podatników w Wielkiej Brytanii

2026.02.03

Harry Styles wśród największych podatników w Wielkiej Brytanii. Zapłacił blisko 25 mln funtów podatku

Harry Styles znalazł się na liście 100 największych podatników w Wielkiej Brytanii, opublikowanej w ramach corocznego zestawienia Sunday Times Tax List. Artysta, znany m.in. z hitu „Aperture”, zapłacił w ostatnim roku podatkowym £24,7 mln podatku, co zapewniło mu miejsce w prestiżowym rankingu obok największych przedsiębiorców, sportowców i twórców kultury.

Sunday Times Tax List: rekordowe wpływy do budżetu

Zgodnie z informacjami podanymi przez BBC, tegoroczna lista pokazuje znaczący wzrost wpływów podatkowych od najbogatszych obywateli kraju. Łączna kwota zapłacona przez 100 największych podatników wyniosła £5,758 mld, podczas gdy rok wcześniej było to £4,985 mld.

Na szczycie zestawienia po raz pierwszy znaleźli się magnaci branży hazardowej – Fred i Peter Done, właściciele Betfred, którzy wyprzedzili przedsiębiorców, sportowców i muzyków.

Eksperci wskazują, że wzrost wpływów podatkowych jest bezpośrednio związany ze zmianami stawek podatku korporacyjnego, wprowadzonymi przez poprzedni konserwatywny rząd.

Ile zarobił Harry Styles?

Według raportu, Harry Styles zarobił ponad £51,8 mln w latach 2023–2024 za pośrednictwem swojej firmy koncertowo-merchandisingowej Erskine Records. Niemal całość tej kwoty została objęta 45-procentową stawką podatkową, co przełożyło się na imponującą, ale i kosztowną daninę dla państwa.

Styles znalazł się wśród nowych nazwisk na liście, obok takich postaci jak:

  • Ed Sheeran,

  • J.K. Rowling,

  • Eddie Hearn (promotor sportowy).

Nowy album i wielka trasa koncertowa

W ostatnich tygodniach Harry Styles ogłosił swój czwarty solowy album zatytułowany „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, którego premiera zaplanowana jest na 6 marca 2026 roku. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest utwór „Aperture”, w którym gościnnie pojawia się Ellie Rowsell z zespołu Wolf Alice.

Artysta zapowiedział również ogromną trasę koncertową „Together, Together”, obejmującą siedem miast. Szczególne wrażenie robi:

  • rezydencja na stadionie Wembley w Londynie,

  • 30 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Rekord na Wembley i wsparcie dla niezależnych klubów

Styles pobił już rekord największej liczby koncertów jednego artysty w ciągu roku na Wembley, przebijając zeszłoroczny wynik Coldplay (10 koncertów). W ramach nowej trasy zagra tam aż 12 koncertów.

W Londynie dołączy do niego Shania Twain jako gość specjalny. Co więcej, Styles zadeklarował przekazanie £1 z każdego sprzedanego biletu na rzecz inicjatywy LIVE’s levy, której celem jest ochrona i wsparcie niezależnych, lokalnych klubów muzycznych w Wielkiej Brytanii.

