Harry Styles wśród największych podatników w Wielkiej Brytanii. Zapłacił blisko 25 mln funtów podatku

Harry Styles znalazł się na liście 100 największych podatników w Wielkiej Brytanii, opublikowanej w ramach corocznego zestawienia Sunday Times Tax List. Artysta, znany m.in. z hitu „Aperture”, zapłacił w ostatnim roku podatkowym £24,7 mln podatku, co zapewniło mu miejsce w prestiżowym rankingu obok największych przedsiębiorców, sportowców i twórców kultury.
Sunday Times Tax List: rekordowe wpływy do budżetu
Zgodnie z informacjami podanymi przez BBC, tegoroczna lista pokazuje znaczący wzrost wpływów podatkowych od najbogatszych obywateli kraju. Łączna kwota zapłacona przez 100 największych podatników wyniosła £5,758 mld, podczas gdy rok wcześniej było to £4,985 mld.
Na szczycie zestawienia po raz pierwszy znaleźli się magnaci branży hazardowej – Fred i Peter Done, właściciele Betfred, którzy wyprzedzili przedsiębiorców, sportowców i muzyków.
Eksperci wskazują, że wzrost wpływów podatkowych jest bezpośrednio związany ze zmianami stawek podatku korporacyjnego, wprowadzonymi przez poprzedni konserwatywny rząd.
Ile zarobił Harry Styles?
Według raportu, Harry Styles zarobił ponad £51,8 mln w latach 2023–2024 za pośrednictwem swojej firmy koncertowo-merchandisingowej Erskine Records. Niemal całość tej kwoty została objęta 45-procentową stawką podatkową, co przełożyło się na imponującą, ale i kosztowną daninę dla państwa.
Styles znalazł się wśród nowych nazwisk na liście, obok takich postaci jak:
-
Ed Sheeran,
-
J.K. Rowling,
-
Eddie Hearn (promotor sportowy).
Nowy album i wielka trasa koncertowa
W ostatnich tygodniach Harry Styles ogłosił swój czwarty solowy album zatytułowany „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, którego premiera zaplanowana jest na 6 marca 2026 roku. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest utwór „Aperture”, w którym gościnnie pojawia się Ellie Rowsell z zespołu Wolf Alice.
Artysta zapowiedział również ogromną trasę koncertową „Together, Together”, obejmującą siedem miast. Szczególne wrażenie robi:
-
rezydencja na stadionie Wembley w Londynie,
-
aż 30 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku.
Rekord na Wembley i wsparcie dla niezależnych klubów
Styles pobił już rekord największej liczby koncertów jednego artysty w ciągu roku na Wembley, przebijając zeszłoroczny wynik Coldplay (10 koncertów). W ramach nowej trasy zagra tam aż 12 koncertów.
W Londynie dołączy do niego Shania Twain jako gość specjalny. Co więcej, Styles zadeklarował przekazanie £1 z każdego sprzedanego biletu na rzecz inicjatywy LIVE’s levy, której celem jest ochrona i wsparcie niezależnych, lokalnych klubów muzycznych w Wielkiej Brytanii.