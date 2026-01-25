CGM

Harry Styles spotyka tajemniczego stalkera w nowym teledysku. Potem tańczy z nim scenę znaną z „Dirty Dancing"

Nowy kierunek muzyczny Stylesa

2026.01.25

Harry Styles spotyka tajemnicznego stalkera w nowym teledysku. Potem tańczy z nim scenę znaną z „Dirty Dancing”

Harry Styles zaprezentował nowy teledysk do singla „Aperture”, w którym artysta mierzy się z tajemniczym prześladowcą, by ostatecznie znaleźć w nim sojusznika. Teledysk jest pierwszym zwiastunem jego nadchodzącego albumu „Kiss All The Time. Disco Occasionally”, którego premiera planowana jest na 6 marca 2026 roku.

Teledysk „Aperture” – ręka w rękę z zagrożeniem

Wideo, wyreżyserowane i napisane przez Aube Perrie, przedstawia Stylesa w pustym hotelu, śledzonego przez mężczyznę określonego w napisach jako „Stranger”. Wkrótce dochodzi do pościgu i walki, zakończonej liftową sceną inspirowaną filmem Dirty Dancing, która prowadzi do zsynchronizowanego tańca. Cała sekwencja okazuje się fantazją, gdy Styles w końcu spotyka pracownika hotelu, a tajemniczy nieznajomy przechodzi obok.

Nowy kierunek muzyczny Stylesa

„Aperture” wprowadza nowy, elektroniczny styl w twórczości Stylesa, który dotychczas skupiał się na synth-popowym brzmieniu albumu „Harry’s House” (2022). Inspiracją były koncerty LCD Soundsystem, a także słuchanie The Durutti Column oraz ponowne doświadczanie roli widza podczas trasy Love On Tour. Styles przyznał, że po trzech latach przerwy musiał na nowo „zakochać się w muzyce”.

Trasa „Together, Together” – wielki powrót Stylesa

Harry Styles ogłosił trasę koncertową „Together, Together”, obejmującą 50 występów od maja do grudnia 2026 roku w największych miastach świata. Rezydencje odbędą się m.in. w Wembley Stadium w Londynie i Madison Square Garden w Nowym Jorku, a trasa obejmie także Amsterdam, São Paulo, Meksyk, Melbourne i Sydney. Towarzyszyć mu będą artyści tacy jak Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé i Skye Newman.

