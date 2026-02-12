CGM

Harry Styles organizuje przedpremierowe odsłuchy nowego albumu w 40 miastach

Start odsłuchów już 18 lutego

2026.02.12

Fani Harry’ego Stylesa nie będą musieli długo czekać na jego najnowszy album. Brytyjski gwiazdor ogłosił przedpremierowe odsłuchy albumu „Kiss All the Time. Disco, Occasionally” w 40 miastach na całym świecie, dając szczęśliwcom szansę poznania materiału zanim trafi oficjalnie do sklepów i serwisów streamingowych.

Harry Styles podzielił się informacją na Instagramie, zdradzając, że wydarzenia rozpoczną się 18 lutego, ponad dwa tygodnie przed premierą czwartego solowego albumu. Na plakacie promującym odsłuch gwiazdor uśmiecha się z zamkniętymi oczami, prezentując czarny sweter z wyciętym emotikonem.

Opis wydarzenia obiecuje fanom możliwość „usłyszenia całego albumu w całości”, a podpis Stylesa brzmi: „We wanna dance with all our friends”.

Jak wziąć udział w odsłuchach

Fani zapisani na subskrypcję SMS Stylesa otrzymali link do strony wydarzenia. Po wejściu na stronę, uczestnicy musieli wypełnić formularz, odpowiadając m.in. na pytanie: „Jak myślisz, jak będzie się czuło słuchanie albumu?”. Losowanie wyłoniło szczęśliwych uczestników, którzy będą mogli pojawić się na odsłuchach.

Przygotowania do premiery i trasy koncertowej

Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally” ukaże się 6 marca. Jego pierwszy singiel, „Aperture”, zadebiutował na Billboard Hot 100 i zdobył pierwsze miejsce listy przebojów.

Odsłuchy w 40 miastach zakończą się koncertem jednorazowym w Manchesterze, gdzie Styles wykona nowy materiał na żywo po raz pierwszy w Co-op Live.

Po oficjalnej premierze artysta wyruszy w globalną trasę koncertową, która rozpocznie się 16 maja w Amsterdamie i obejmie m.in. 30 koncertów rezydentury w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Miasta, w których odbędą się odsłuchy

Europa

  • Amsterdam

  • Athens (Ateny)

  • Berlin

  • Brussels (Bruksela)

  • Budapest (Budapeszt)

  • Copenhagen (Kopenhaga)

  • Dublin

  • Helsinki

  • Lisbon (Lizbona)

  • London (Londyn)

  • Madrid (Madryt)

  • Oslo

  • Paris (Paryż)

  • Prague (Praga)

  • Stockholm (Sztokholm)

  • Vienna (Wiedeń)

  • Warszawa

  • Zurich (Zurych)

Ameryka

  • Bogotá

  • Buenos Aires

  • Lima

  • Mexico City (Miasto Meksyk)

  • Montreal

  • Rio de Janeiro

  • San José

  • Santiago

  • Toronto

  • Los Angeles

  • Madison (Wisconsin, USA)

Azja i Oceanazja

  • Auckland

  • Bangkok

  • Hong Kong

  • Manila

  • Mumbai

  • Seoul (Seul)

  • Singapore (Singapur)

  • Sydney

  • Taipei

  • Tokyo (Tokio)

