Harry Styles ogłosił wyjątkowy koncert w Manchesterze. Bilety na jedyny w swoim rodzaju występ kosztują 20 funtów

Niesamowita okazji dla fanów Harry'ego

2026.02.06

Harry Styles ogłosił wyjątkowy koncert w Manchesterze. Bilety na jedyny w swoim rodzaju występ kosztują 20 funtów

Harry Styles ogłosił jedyny w swoim rodzaju koncert promujący jego nadchodzący nowy album w Manchester Co-Op Live Arena. Występ odbędzie się w piątek 6 marca 2026 roku, a bilety na niego kosztują jedynie 20 funtów. Fani, żeby kupić wejścuówki na ten występ, muszą wysłać do Harry’ego prośby o bilety. Można to robić od dzisiaj. 

Koncert w Manchesterze odbędzie się się tydzień po występie Stylesa na BRIT Awards 2026, które po raz pierwszy odbywają się w tym mieście, również w Co-Op Live Arena. Styles wystąpi na Brit Awards na żywo z nowym albumem, trzy lata po swoim poprzednim występie na BRIT Awards w 2023 roku, kiedy był nominowany do czterech nagród za album „Harry’s House”.

Ogłoszenie trasy „Together, Together”

W styczniu 2026 roku Styles ogłasza także ogromną, siedmiomiejscową trasę koncertową „Together, Together”, obejmującą 12 wieczorów w londyńskim Wembley Stadium i 30 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Podczas sprzedaży biletów w Wielkiej Brytanii ustawia się kolejka licząca nawet 250 tysięcy osób na każdy koncert. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu Styles bije kilka rekordów frekwencji zarówno w Wembley, jak i w Madison Square Garden.

Podczas występów w Wembley Styles przekazuje 1 funta z każdego sprzedanego biletu na fundusz LIVE, wspierający lokalne brytyjskie kluby muzyczne i młodych artystów.

Daty trasy koncertowej Harry’ego Stylesa 2026

Maj – Amsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA: 16, 17, 20, 22, 23, 26, 29, 30
Czerwiec – Londyn, UK – Wembley Stadium: 12, 13, 17, 19, 20, 23, 26, 27
Lipiec – São Paulo, BR – Estadio Morumbi: 17, 18; Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros: 31
Sierpień – Mexico City, MX: 1; New York, NY – Madison Square Garden: 26, 28, 29
Wrzesień – New York, NY – Madison Square Garden: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30
Październik – New York, NY – Madison Square Garden: 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31
Listopad – Melbourne, AU – Marvel Stadium: 27, 28
Grudzień – Sydney, AU – Accor Stadium: 12, 13

