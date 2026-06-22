Halsey ostro odpowiada krytykowi muzycznemu. Gwiazda nie wytrzymała po miażdżącej recenzji albumu

Między Halsey a popularnym recenzentem muzycznym Anthonym Fantano ponownie zawrzało. Artystka zdecydowała się publicznie skrytykować youtubera, który dwa lata temu bezlitośnie ocenił jej album „The Great Impersonator”. Wymiana zdań w mediach społecznościowych szybko przyciągnęła uwagę fanów muzyki na całym świecie.

Stary konflikt powrócił

Spór pomiędzy Halsey a Anthonym Fantano rozpoczął się jeszcze w 2024 roku, kiedy prowadzący popularny kanał muzyczny The Needle Drop opublikował wyjątkowo negatywną recenzję albumu „The Great Impersonator”. Krytyk przyznał wydawnictwu zaledwie 1 punkt na 10 możliwych, określając je jako jedno z najsłabszych wydawnictw roku.

Przez długi czas artystka nie komentowała publicznie tej oceny. Jednak gdy w mediach społecznościowych ponownie zaczęto dyskutować o albumie i jego recenzji, Halsey postanowiła zabrać głos.

Halsey: „Moje najgorsze piosenki będą pamiętane dłużej”

W serii wpisów opublikowanych na platformie X wokalistka nie kryła emocji. Stwierdziła, że nawet jej najmniej udane utwory zostaną zapamiętane na dłużej niż jakiekolwiek osiągnięcia recenzenta.

Artystka zarzuciła Fantano również przesadną złośliwość oraz prowokacyjny styl wypowiedzi. Według niej krytyk znacznie częściej prezentuje postawę nastawioną na wywoływanie kontrowersji niż na merytoryczną ocenę muzyki.

Nawiązanie do walki z chorobą

Jednym z najmocniejszych elementów wypowiedzi Halsey było odniesienie się do własnych problemów zdrowotnych. Wokalistka przypomniała, że podczas pracy nad albumem zmagała się z leczeniem nowotworu krwi i przechodziła chemioterapię.

Była to odpowiedź na wcześniejsze słowa Fantano, który w swojej recenzji zarzucał artystce przesadne skupianie uwagi na własnej osobie oraz kreowanie się na główną bohaterkę każdej historii.

Zdaniem Halsey jej osobiste doświadczenia były naturalną częścią twórczości i nie powinny stanowić podstawy do tak ostrych ocen.

Anthony Fantano odpowiedział z dystansem

Po wpisach wokalistki Anthony Fantano postanowił odpowiedzieć. Youtuber napisał, że pochlebia mu fakt, iż znalazł się na radarze gwiazdy i określił ją mianem „królowej”.

Taka reakcja nie uspokoiła jednak sytuacji. Halsey odpowiedziała kolejnym wpisem, w którym nazwała recenzenta internetowym prowokatorem wychowanym na kulturze anonimowych forów internetowych.

Mimo ostrej krytyki wokalistka zakończyła swoją serię wpisów stosunkowo spokojnym akcentem, życząc Fantano powodzenia.

Kim jest Anthony Fantano?

Anthony Fantano od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych krytyków muzycznych w internecie. Jego kanał The Needle Drop śledzą miliony użytkowników, a publikowane recenzje często wpływają na internetowe dyskusje wokół nowych albumów.

W przeszłości przeprowadzał wywiady z wieloma gwiazdami muzyki, w tym z Olivia Rodrigo. Jednocześnie wielokrotnie wzbudzał kontrowersje swoimi bezkompromisowymi ocenami oraz ostrym językiem.