CGM

Hakerzy wyłudzili miliardy, podszywając się pod Taylor Swift i inne gwiazdy. Straty fanów w 2025 roku są ogromne

Sztuczna inteligencja napędza skalę oszustw

2025.12.14

opublikował:

Hakerzy wyłudzili miliardy, podszywając się pod Taylor Swift i inne gwiazdy. Straty fanów w 2025 roku są ogromne

Foto: M. Alas & M. Piggott

Rok 2025 przyniósł bezprecedensową falę cyberprzestępczości wymierzonej w fanów muzyki. Według najnowszego raportu, hakerzy podszywający się pod światowe gwiazdy popu i rocka wyłudzili aż 5,3 miliarda dolarów, wykorzystując fałszywe konta w mediach społecznościowych. Najczęściej bandyci podszywali się pod takie artystki jak Taylor Swift, Sabrina Carpenter czy Billie Eilish.

Media społecznościowe jako główne narzędzie oszustów

Raport przygotowany przez firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem wskazuje, że platformy takie jak Instagram, TikTok czy X stały się wysokiego ryzyka punktami wejścia dla oszustw internetowych. Dynamiczny rozwój technologii AI sprawił, że fałszywe konta artystów są coraz trudniejsze do odróżnienia od prawdziwych profili.

Cyberprzestępcy wykorzystują wizerunek gwiazd do sprzedaży nieistniejących biletów, fałszywego merchu czy rzekomych ekskluzywnych doświadczeń dla fanów.

Fani Taylor Swift i Sabriny Carpenter najczęstszymi ofarami

Z danych wynika, że Taylor Swift oraz Sabrina Carpenter znalazły się na szczycie listy artystów, pod których najczęściej podszywali się oszuści w 2025 roku. W czołówce znaleźli się również Billie Eilish, BTS, Adele, Ed Sheeran, Lewis Capaldi, BLACKPINK, Ariana Grande oraz Drake.

Popularność artystów sprawia, że ich fani są szczególnie podatni na manipulacje, zwłaszcza w okresach tras koncertowych lub premier nowych wydawnictw.

Sztuczna inteligencja napędza skalę oszustw

Eksperci alarmują, że AI znacząco zwiększyła skuteczność cyberprzestępców. Generowane automatycznie grafiki, filmy i wiadomości głosowe pozwalają tworzyć wiarygodne profile artystów, które szybko zdobywają zaufanie fanów. Specjaliści podkreślają, że jeśli artyści mają dalej rozwijać swoje relacje z fanami w sieci, potrzebują bezpieczniejszego środowiska cyfrowego, wolnego od ciągłych ataków oszustów.

Straty finansowe i wizerunkowe dla artystów

Oszustwa nie uderzają wyłącznie w fanów. Gdy internauci padają ofiarą fałszywych kont, artyści tracą nie tylko potencjalne przychody, ale również wiarygodność. Tego typu sytuacje mogą negatywnie wpływać na sprzedaż biletów, zainteresowanie współpracami reklamowymi oraz relacje z wytwórniami muzycznymi.

Eksperci wskazują, że długofalowe szkody wizerunkowe mogą być równie dotkliwe jak bezpośrednie straty finansowe.

Coraz więcej głośnych przypadków oszustw

Zagrożenie rośnie z roku na rok. W ostatnich latach ofiarami podobnych działań padli m.in. fani Arctic Monkeys, gdy ktoś podszywał się pod agenta zespołu i ogłaszał fikcyjną trasę koncertową. Ogromną skalę miały również oszustwa związane z biletami na reaktywowaną trasę Oasis, gdzie większość fałszywych ofert pochodziła z reklam w mediach społecznościowych.

Również artyści ostrzegają swoich fanów – wcześniej przed podobnymi scamami alarmowali m.in. Sophie Ellis-Bextor czy osoby z otoczenia Taylor Swift podczas trasy Eras Tour.

Czy platformy społecznościowe reagują wystarczająco szybko?

Krytycy zwracają uwagę, że platformy społecznościowe wciąż robią zbyt mało, by skutecznie chronić użytkowników przed tego typu oszustwami. Fałszywe reklamy, konta i posty często pozostają aktywne przez długi czas, zanim zostaną usunięte.

Eksperci apelują o wprowadzenie bardziej rygorystycznych mechanizmów weryfikacji oraz szybsze reagowanie na zgłoszenia użytkowników.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
NEWS

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. Bardzo mnie to motywuje”
NEWS

Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. Bardzo mnie to motywuje”

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych
NEWS

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu
NEWS

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu

„Ty masz zakuty łeb, ja z wolnego wybiegu” – Paluch prezentuje pierwszy singiel z nowego albumu
NEWS

„Ty masz zakuty łeb, ja z wolnego wybiegu” – Paluch prezentuje pierwszy singiel z nowego albumu

Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownika w Southport
NEWS

Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownika w Southport

Gwen Stefani krytykowana za promocję „antyaborcyjnej” aplikacji modlitewnej
NEWS

Gwen Stefani krytykowana za promocję „antyaborcyjnej” aplikacji modlitewnej

Polecane

CGM
Snoop Dogg honorowym trenerem olimpijskim Team USA na Zimowe Igrzyska 2026

Snoop Dogg honorowym trenerem olimpijskim Team USA na Zimowe Igrzyska ...

„Jestem tu, żeby wspierać i motywować”

1 godzinę temu

CGM
Tate McRae niech chciała zagrać Britney Spears w jej filmie biograficznym

Tate McRae niech chciała zagrać Britney Spears w jej filmie biograficz ...

„To nie jest rola dla mnie”

1 godzinę temu

CGM
Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do t ...

Nowa era Buddy

6 godzin temu

CGM
Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali ...

Mocne słowa Piotrka

6 godzin temu

CGM
Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Olivia Dean, EsDeeKid, Lola Young, Chappell Roan i inni na liście Eltona Johna

7 godzin temu

CGM
WHAM! wraca na szczyt listy przebojów z „Last Christmas”

WHAM! wraca na szczyt listy przebojów z „Last Christmas”

Wham! ponownie włącza się do walki o Christmas Number 1 2025

7 godzin temu