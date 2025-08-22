Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Millie Bobby Brown, znana z serialu „Stranger Things”, właśnie podzieliła się niezwykłą wiadomością. Aktorka w wieku 21 lat została mamą – wraz z mężem, Jake’em Bongiovim, adoptowali córeczkę. To pierwsze dziecko pary i jednocześnie wielki powód do radości dla rodziny Jona Bon Joviego, który został dziadkiem.
Wzruszający wpis Millie Bobby Brown
Aktorka poinformowała o tym wydarzeniu w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieściła pełen emocji wpis:
– „Tego lata powitaliśmy naszą słodką córeczkę dzięki adopcji. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy rozpocząć ten piękny kolejny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności.”
Dzięki temu fani dowiedzieli się, że młode małżeństwo spełniło swoje marzenie o rodzicielstwie.
View this post on Instagram
Historia miłości Millie Bobby Brown i Jake’a Bongioviego
Związek aktorki i syna legendarnego muzyka zaczął się od przyjaźni. Para poznała się w 2021 roku, kiedy Jake Bongiovi opublikował ich wspólne zdjęcie na Instagramie. Z czasem relacja przerodziła się w romantyczny związek, który zwrócił uwagę światowych mediów.
W maju 2024 roku para wzięła ślub we Włoszech, w klimatycznej Villa Cetinale, otoczona najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. Ceremonia była kameralna i intymna, co odpowiadało ich stylowi życia z dala od medialnego zgiełku.
Marzenia o macierzyństwie
Millie Bobby Brown od dawna marzyła o roli mamy. W jednym z wywiadów podkreśliła, że inspiracją była dla niej własna rodzina:
– „Moja mama urodziła pierwsze dziecko w wieku 21 lat, a mój tata miał 19 lat.”
Aktorka przyznała, że zarówno ona, jak i Jake, dorastali w dużych rodzinach i w przyszłości chcą mieć więcej dzieci. Podkreśliła też, że adopcja jest dla niej naturalną drogą i nie różni się niczym od biologicznego rodzicielstwa.