Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Radosna nowina w rodzinie Bon Jovi

2025.08.22

Millie Bobby Brown, znana z serialu „Stranger Things”, właśnie podzieliła się niezwykłą wiadomością. Aktorka w wieku 21 lat została mamą – wraz z mężem, Jake’em Bongiovim, adoptowali córeczkę. To pierwsze dziecko pary i jednocześnie wielki powód do radości dla rodziny Jona Bon Joviego, który został dziadkiem.

Wzruszający wpis Millie Bobby Brown

Aktorka poinformowała o tym wydarzeniu w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieściła pełen emocji wpis:

– „Tego lata powitaliśmy naszą słodką córeczkę dzięki adopcji. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy rozpocząć ten piękny kolejny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności.”

Dzięki temu fani dowiedzieli się, że młode małżeństwo spełniło swoje marzenie o rodzicielstwie.

Historia miłości Millie Bobby Brown i Jake’a Bongioviego

Związek aktorki i syna legendarnego muzyka zaczął się od przyjaźni. Para poznała się w 2021 roku, kiedy Jake Bongiovi opublikował ich wspólne zdjęcie na Instagramie. Z czasem relacja przerodziła się w romantyczny związek, który zwrócił uwagę światowych mediów.

W maju 2024 roku para wzięła ślub we Włoszech, w klimatycznej Villa Cetinale, otoczona najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. Ceremonia była kameralna i intymna, co odpowiadało ich stylowi życia z dala od medialnego zgiełku.

Marzenia o macierzyństwie

Millie Bobby Brown od dawna marzyła o roli mamy. W jednym z wywiadów podkreśliła, że inspiracją była dla niej własna rodzina:

– „Moja mama urodziła pierwsze dziecko w wieku 21 lat, a mój tata miał 19 lat.”

Aktorka przyznała, że zarówno ona, jak i Jake, dorastali w dużych rodzinach i w przyszłości chcą mieć więcej dzieci. Podkreśliła też, że adopcja jest dla niej naturalną drogą i nie różni się niczym od biologicznego rodzicielstwa.

