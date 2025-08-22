Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Millie Bobby Brown, znana z serialu „Stranger Things”, właśnie podzieliła się niezwykłą wiadomością. Aktorka w wieku 21 lat została mamą – wraz z mężem, Jake’em Bongiovim, adoptowali córeczkę. To pierwsze dziecko pary i jednocześnie wielki powód do radości dla rodziny Jona Bon Joviego, który został dziadkiem.

Wzruszający wpis Millie Bobby Brown

Aktorka poinformowała o tym wydarzeniu w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieściła pełen emocji wpis: – „Tego lata powitaliśmy naszą słodką córeczkę dzięki adopcji. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy rozpocząć ten piękny kolejny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności.”

Dzięki temu fani dowiedzieli się, że młode małżeństwo spełniło swoje marzenie o rodzicielstwie.