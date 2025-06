Gwiazda muzyki zagra Paula Stanleya w filmie poświęconym Kiss

foto: Jen Rosenstein

Sporo dzieje się ostatnio w obozie Jonas Brothers. Grupa ma za sobą trasę koncertową, w ramach której wystąpiła w ubiegłym roku w Polsce. W sierpniu artyści rozpoczynają tournée po Ameryce Północnej. Jonas Brothers świętują w tym roku XX-lecie. W marcu fani dostali singiel „Love Me To Heaven”, który ma być dopiero przedsmakiem tego, co zespół szykuje na ten rok.

Mało? Spokojnie – w grudniu mamy zobaczyć „Jonas Brothers Christmas Movie”, świąteczną komedię, w której wystąpią bracia.

Nick Jonas zagra członka Kiss

Oprócz zespołowej aktywności bracia rozwijają także kariery solowe. Joe zapowiedział niedawno nowy album, wydając singiel „Heat By Heart”. Teraz dowiadujemy się o nowym projekcie z udziałem Nicka, najmłodszego z trójki rodzeństwa.

Studio STX Entertainment pracuje nad „Shout It Out Loud” – filmowi poświęconemu grupie Kiss. Właśnie ogłoszono, że Nick Jonas wcieli się w postać Paula Stanleya, wokalisty i gitarzysty gigantów hard rocka. Wokalista deklaruje, że sam zaśpiewa partie Stanleya.

Kiedy doczekamy się „Shot It Out Loud”? Tego póki co nie wiadomo.