Gwiazda country rozwodzi się z gwiazdą kina po 19. latach małżeństwa

Koniec jednego z najgłośniejszych małżeństw w show-biznesie

2025.10.01

opublikował:

Gwiazda country rozwodzi się z gwiazdą kina po 19. latach małżeństwa

Nicole Kidman składa pozew o rozwód z Keithem Urbanem po 19 latach małżeństwa

Nicole Kidman, zdobywczyni Oscara, złożyła pozew o rozwód z Keithem Urbanem, słynnym piosenkarzem country. Para była razem od 2005 roku, a ich ślub odbył się w Sydney rok później. Po 19 latach małżeństwa aktorka i muzyk zdecydowali się zakończyć swój związek.

Jak poinformowała agencja Associated Press, Kidman złożyła dokumenty we wtorek w sądzie w Nashville. W pozwie podała jako przyczynę różnice nie do pogodzenia. Datą separacji jest dzień złożenia wniosku.

Nicole Kidman i Keith Urban – historia miłości

Nicole Kidman i Keith Urban poznali się w 2005 roku podczas wydarzenia w Los Angeles, które honorowało australijskich emigrantów. Rok później pobrali się w Sydney, a od 2007 roku mieszkali wspólnie w Nashville.

Para doczekała się dwóch córek nastolatek. Było to pierwsze małżeństwo dla Urbana i drugie dla Kidman, która wcześniej była żoną Toma Cruise’a (1990–2001). Z aktorem ma również dwoje starszych dzieci.

Trudne lato i rozłąka

Według źródeł magazynu People, Nicole Kidman długo próbowała ratować związek. „Nie chciała tego i walczyła o małżeństwo” – podkreślił informator.

Rozstanie nastąpiło po intensywnym lecie spędzonym osobno – Kidman pracowała w Londynie na planie filmu Practical Magic 2, a Urban koncertował w ramach trasy High and Alive World Tour.

Majątek wart pół miliarda dolarów

Nicole Kidman i Keith Urban mają łącznie majątek szacowany na około 500 milionów dolarów. To efekt lat pracy przy hitowych produkcjach filmowych, przebojowych albumach oraz inwestycjach w nieruchomości.

Oficjalne potwierdzenie

Pierwsze informacje o rozstaniu pary podał serwis TMZ, a wieść szybko obiegła światowe media. Dla fanów aktorki i muzyka to jedno z najgłośniejszych rozstań ostatnich lat.

