CGM

Gwen Stefani krytykowana za promocję „antyaborcyjnej” aplikacji modlitewnej

Frontmanka No Doubt wzięła udział w kampanii promującej aplikację Hallow

2025.12.13

opublikował:

Gwen Stefani krytykowana za promocję „antyaborcyjnej” aplikacji modlitewnej

fot. mat. pras.

Gwen Stefani spotyka się z falą krytyki po promowaniu religijnej aplikacji Hallow, która rzekomo prezentuje antyaborcyjne treści.

Co się stało?

Frontmanka No Doubt wzięła udział w kampanii promującej aplikację Hallow, umożliwiającą użytkownikom modlitwę i rozwój duchowy w ramach subskrypcji kosztującej $69.99 rocznie lub $9.99 miesięcznie. W nagraniu wideo Stefani ubrana jest na biało, nosi krzyż i zachęca widzów:

„W tym okresie świątecznym ważne jest, aby spędzać czas na modlitwie. To jest istota Bożego Narodzenia: otworzyć serce na Boga i pozwolić Jezusowi przynieść pokój.”

W poście w mediach społecznościowych artystka podkreśliła:

„Adwent zawsze przypominał mi, by zwolnić tempo, nawet gdy wszystko wokół pędzi. To wyjątkowy czas na refleksję, modlitwę i miejsce w sercu dla Jezusa.”

Reakcja fanów

Wielu fanów wyraziło rozczarowanie i oburzenie współpracą Stefani z aplikacją, wskazując na jej powiązania z politykiem JD Vance’em oraz inwestorem Peterem Thielem, a także na rzekome antyaborcyjne przesłanie platformy.

Niektórzy komentatorzy, jak Matt Bernstein z podcastu A Bit Fruity, określili Hallow jako „pay-to-pray” i przytoczyli przykłady modlitw o zaprzestanie aborcji, np.:

„Jezusie, modlimy się za każdą kobietę, która rozważa aborcję… Niech każda kobieta pozna dobro, dar i piękno własnego życia, i tak będzie mogła przyjąć dar życia swojego dziecka.”

Część fanów podkreślała, że Stefani w ten sposób zawiodła społeczność LGBTQ+, która od lat ją wspiera. Jeden z użytkowników napisał:

„Mała dziewczynka we mnie, która na nią patrzyła, była absolutnie zdruzgotana.”

Inni natomiast bronili artystki, określając falę krytyki jako „absurdalną” i podkreślając, że nadal ją kochają.

Kontekst zawodowy

Promocja Hallow zbiegła się w czasie z powrotem Stefani na scenę z No Doubt, a także przygotowaniami do rezydencji w MSG Sphere w Las Vegas wiosną 2026 roku. Początkowe 12 koncertów w maju zostało wyprzedanych, co spowodowało dodanie sześciu kolejnych dat w czerwcu.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez matt bernstein (@mattxiv)

Tagi


Popularne newsy

Żabson i Wiz Khalifa prezentują „Klasyk” – numer trafił wreszcie do sieci
NEWS

Żabson i Wiz Khalifa prezentują „Klasyk” – numer trafił wreszcie do sieci

Opener ogłasza kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji
NEWS

Opener ogłasza kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji

Spadkobiercy majątku Notoriousa B.I.G. dementują zarzuty, że Diddy zapłacił za pogrzeb przyjaciela jego pieniędzmi
NEWS

Spadkobiercy majątku Notoriousa B.I.G. dementują zarzuty, że Diddy zapłacił za pogrzeb przyjaciela jego pieniędzmi

Dziś premiera nowego albumu O.S.T.R. – do sieci trafił nowy teledysk rapera
NEWS

Dziś premiera nowego albumu O.S.T.R. – do sieci trafił nowy teledysk rapera

Gadżety z projektu Północ-Południe Quebo i kanapa z okładki płyty „Eklektyka” do kupienia w rekwizytorni Props Janka Hernika
NEWS

Gadżety z projektu Północ-Południe Quebo i kanapa z okładki płyty „Eklektyka” do kupienia w rekwizytorni Props Janka Hernika

Doda w swoim stylu komentuje decyzję TVP w sprawie udziału Polski w Eurowizji
NEWS

Doda w swoim stylu komentuje decyzję TVP w sprawie udziału Polski w Eurowizji

Videomaker Diddy’ego wyjaśnia, jak 50 Cent i Netflix zdobyli prywatne materiały video rapera
NEWS

Videomaker Diddy’ego wyjaśnia, jak 50 Cent i Netflix zdobyli prywatne materiały video rapera

Polecane

CGM
Wiceprezydent JD Vance włącza się w konflikt Nicki Minaj i Cardi B

Wiceprezydent JD Vance włącza się w konflikt Nicki Minaj i Cardi B

Spór między Nicki Minaj a Cardi B trwa od la

4 godziny temu

CGM
Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. Bardzo mnie to motywuje”

Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. ...

"Żabson z Opoczna nagrał z Wiz Khalifą"

4 godziny temu

CGM
Pink Floyd wydaje jubileuszową edycję „Wish You Were Here” – 50 lat po prem

Pink Floyd wydaje jubileuszową edycję „Wish You Were Here” – 50 ...

„Wish You Were Here” - nowe spojrzenie na klasyk Pink Floyd

4 godziny temu

CGM
Bracia Kacperczyk i Vito Bambino prezentują wspólny utwór „MAM TALENT”

Bracia Kacperczyk i Vito Bambino prezentują wspólny utwór „MAM TALENT”

Autentyczność zamiast pozorów

4 godziny temu

CGM
Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownika w Southport

Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownik ...

Tragiczny atak podczas warsztatów tanecznych

4 godziny temu

CGM
Lenny Kravitz jako czarny charakter w nowej grze Jamesie Bondzie

Lenny Kravitz jako czarny charakter w nowej grze Jamesie Bondzie

Muzyk oficjalnie dołącza do uniwersum Jamesa Bonda

4 godziny temu