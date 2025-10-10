Gwen Stefani i No Doubt powrócą na scenę w spektakularny sposób

Foto: instagram.com/nodoubt/

Zespół No Doubt, kierowany przez charyzmatyczną Gwen Stefani, ma wkrótce ogłosić swoją rezydenturę koncertową w Las Vegas Sphere – jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów koncertowych świata. Jak podaje serwis TMZ, grupa wystąpi między majem a czerwcem 2026 roku, dając sześć ekskluzywnych koncertów.

Choć ani zespół, ani organizatorzy nie potwierdzili jeszcze oficjalnie informacji, doniesienia wskazują, że No Doubt stanie się pierwszym kobiecym zespołem w historii, który zagra jako headliner w Las Vegas Sphere.

Symboliczny powrót No Doubt po latach

Powrót No Doubt nie jest przypadkowy – w 2026 roku minie 30 lat od premiery kultowego albumu „Tragic Kingdom”. To właśnie ten krążek, z takimi hitami jak Don’t Speak, Just a Girl i Spiderwebs, przyniósł grupie światową sławę i status ikon lat 90.

Na oficjalnej stronie zespołu pojawiły się niedawno posty, podsycające spekulacje o nadchodzącym dużym ogłoszeniu. Dodatkowo profil Sphere na mediach społecznościowych opublikował wideo, w którym futurystyczny budynek zmienia kolor na pomarańczowy –- co wyraźnie nawiązuje do charakterystycznej estetyki okładki Tragic Kingdom.

Las Vegas Sphere – najbardziej zaawansowana arena koncertowa na świecie

Las Vegas Sphere to jedno z najbardziej spektakularnych miejsc koncertowych na świecie, otwarte w 2023 roku. Obiekt znany jest z futurystycznych możliwości wizualnych i dźwiękowych – 18 tysięcy miejsc, sferyczny ekran LED o powierzchni 15 tysięcy m² oraz immersyjne systemy audio zapewniające wyjątkowe wrażenia z każdego miejsca na sali.

Dotychczas swoje rezydentury w Sphere mieli m.in. U2, The Eagles, Phish oraz Backstreet Boys. W 2025 roku ogłoszono również plany budowy drugiego obiektu Sphere – tym razem w Abu Zabi.

No Doubt – od powrotu na Coachelli do nowego rozdziału

No Doubt powrócili na scenę w 2024 roku podczas festiwalu Coachella, gdzie po dziewięciu latach przerwy zaprezentował swoje największe przeboje. Występ spotkał się z ogromnym entuzjazmem fanów i krytyków. Był to pierwszy koncert grupy od 2015 roku. Następnie, w styczniu 2025 roku, zespół wystąpił na koncercie charytatywnym LA FireAid, wykonując medley swoich największych hitów.

W rozmowie z NME, Gwen Stefani zdradziła kulisy powrotu zespołu:

„No Doubt nigdy się naprawdę nie rozpadło. Po prostu życie każdego z nas potoczyło się swoim torem. Kiedy masz rodzinę, osiem lat mija jak chwila. Teraz, gdy wszystko zaczyna się układać, czuję, że to właściwy moment, by znów coś wspólnie stworzyć.”

Co wiemy o rezydenturze No Doubt?

Jeśli doniesienia TMZ się potwierdzą, rezydentura No Doubt w Las Vegas Sphere ma potrwać od maja do czerwca 2026 roku, obejmując sześć występów głównych. Wydarzenie ma łączyć klasyczne hity zespołu z nowoczesną oprawą wizualną i muzyczną.

Biorąc pod uwagę historię obiektu i jego możliwości technologiczne, można się spodziewać, że show No Doubt będzie jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń muzycznych w historii Las Vegas.