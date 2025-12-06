Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Po lekkim opóźnieniu Guns N’ Roses opublikowali dwa premierowe utwory: „Atlas” i „Nothin’”. Single pochodzą z archiwów grupy, związanych z sesjami do albumu „Chinese Democracy” (2008), ale zawierają też nowe partie muzyczne. Fani natychmiast wyrazili zachwyt:

„Łzy napłynęły mi do oczu”, „To może być perełka w ich katalogu”, „Guns N’ Roses udowadniają, czemu są legendami”.

Historia powstawania „Chinese Democracy”

Album „Chinese Democracy” powstawał przez ponad dekadę i był symbolem ogromnych ambicji wokalisty Axla Rose’a. Do pracy nad płytą zaangażowano ponad 50 osób, a koszty nagrań przekroczyły 13 mln dolarów. Początki prac sięgały połowy lat 90., kiedy w składzie znajdowali się jeszcze Slash i Duff McKagan. Konflikty personalne sprawiły, że obaj muzycy opuścili zespół, a perkusista Matt Sorum został zwolniony.

Nowe single z udziałem dawnych członków zespołu

Single „Atlas” (pierwotnie „Atlas Shrugged”) i „Nothin’” wykorzystują partie perkusji nagrane przez Bryana „Brain” Mantię, gitarę Robina Fincka oraz w przypadku „Atlas” dodatkowo partie gitary Briana Maya z Queen. Poprzednie wydania singli, takie jak „Hard Skool”, „Absurd”, „Perhaps” i „The General”, również łączyły archiwalne nagrania z nowymi partiami członków oryginalnego składu.

Reakcje fanów i powrót na scenę

Po premierze nowych utworów fani natychmiast dzielili się emocjami w komentarzach:

„Witajcie z powrotem”, „Gitarowe solo przypomina mi 'Don’t Cry’”, „Najlepsza rzecz od lat”.

Obecny skład Guns N’ Roses to Axl Rose (wokal), Slash (gitara), Duff McKagan (bas), wspierani przez Dizzy Reeda (klawisze), Richarda Fortusa (gitara), Melissę Reese (klawisze, chórki) oraz perkusistę Isaaca Carpentera. Zespół wystąpił 12 lipca na PGE Narodowym w Warszawie i wróci do Polski na dwa koncerty w PreZero Arena Gliwice – 4 i 6 czerwca 2026 r., z gościem specjalnym Mammoth WVH.