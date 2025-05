Guns N’ Roses opublikowali wideo z kompilacją upadków Axla Rose’a

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Na początku maja Guns N’ Roses wrócili na scenę po kilkunastomiesięcznej przerwie. Grupa koncertuje póki co w Azji, ale w czerwcu przeniesie się do Europy, w której pozostanie do końca lipca. 12 lipca grupa wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Czy Axl Rose przewróci się na scenie w trakcie polskiego koncertu? Nie wiadomo, ale w przeszłości upadki zdarzały mi się wielokrotnie, co pokazuje wideo opublikowane przez grupę w mediach społecznościowych. Gunsi trollują swojego lidera, dzieląc się z fanami filmem, dokumentującym jego sceniczne upadki? Oczywiście, że nie, ale kilka spektakularnych się tam znalazło.

Równie zabawny jak samo wideo jest podpis. Kompilację określono mianem „greatest hits” Axla

Od lat mówi się, że Axl Rose nie ma do siebie dystansu. Oczywiście nie wiadomo, czy wokalista autoryzował, to wideo, ale jeśli tak, to z tym brakiem dystansu nie jest chyba tak źle.

Supportem Guns N’ Roses na koncercie w Polsce będzie Public Enemy.