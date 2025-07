GSP mocno o Belmondziaku: „Wy****ał mi babę”

fot. kadr z wideo

Wydawałoby się, że sześć lat po rozpadzie Mobbyn GSP nie będzie już atakował Belmondziaka, ale rana okazuje się na tyle trwała, że czas jeszcze jej nie zaleczył. W wywiadzie dla Glamrapu GSP brutalnie atakuje Młodego G, zarzucając mu przejęcie jego dziewczyny.

„Zachował się bardzo nieelegancko”

– Belmondo przyszedł do mnie, nie mając nic. Miał straszną lipę i dużo długów. Powiedziałem: dobra robimy to. Trochę zainwestowałem, Step Records też trochę zainwestowało. Mogliśmy zrobić coś fajnego, ale on się zachował bardzo nieelegancko. Wy****ał mi babę. To są naprawdę brzydkie gesty – stwierdził GSP.

– On z nią był chyba z rok, ale teraz się cieszę. Każdy ich pocałunek to jest mój uśmiech, ale wtedy runąłem – dodał.