Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

fot. facebook.com / Gromda

Tuż przed rozpoczęciem piątkowej gali Gromda 22 dowiedzieliśmy się, że będzie na niej Quebonafide. Raper nie był „zwykłym widzem”, za to w trakcie wydarzenia stanął do zdjęć twarzą w twarz z Mateuszem Kubiszem, czyli Don Diego, jedną z czołowych twarzy Gromdy. Co dalej? Na facebookowym profilu federacji pojawił się oficjalny komentarz, który… niczego nie wyjaśnia, za to dodatkowo podkręca zainteresowanie obecnością artysty na piątkowej gali.

„Szalona walka z Don Diego”? Nie wydaje nam się

– Quebonafide x Gromda. Szalona walka z Don Diego, nowy utwór, albo jeszcze coś soczystego. Zobaczymy… czas zrobić trochę zamieszania. To jest Gromda. Bądźcie czujni – czytam w poście federacji

„Szalona walka z Don Diego”? To wydaje się na dziś mało prawdopodobne. „Nowy utwór”? Tych miało nie być, za to w szufladzie jest sporo niepublikowanego materiału. Kto wie, być może jest tam także kawałek nagrany z myślą o federacji walk na gołe pięści. „Jeszcze coś soczystego”… to na pewno. Czekamy na rozwój sytuacji