Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki

Nowy tatuaż Grimes – odważny krok artystki

Była partnerka Elona Muska, artystka Grimes, zaskoczyła swoich fanów nowym tatuażem na twarzy. Delikatny okrąg przy lewym oku stał się natychmiast tematem dyskusji w mediach społecznościowych. Artystka przyznała, że przygotowywała się do tego kroku przez dziesięć lat, co pokazuje, że tatuaż miał dla niej osobiste znaczenie.

Reakcje internautów – mieszane opinie

Efekt nowego tatuażu wzbudził mieszane reakcje. Internauci nie szczędzili krytyki i ironicznych komentarzy, takich jak:

„Zrobiłaś sobie tatuaż grzybicy na twarzy?”

„Czy to żart?”

„Wygląda, jakby ugryzł cię bezzębny rekin”

„Nie widzę tatuażu. Widzę… To coś, co wygląda jak blizna?”

„Zdecydowanie wygląda to na grzybicę”

Niektórzy fani wyrazili zdziwienie, inni zaś docenili odwagę artystki w eksperymentowaniu ze swoim wizerunkiem.

Tatuaż jako wyraz osobistej ekspresji

Dla Grimes tatuaż jest symbolem autentyczności i osobistej ekspresji. Artystka wielokrotnie podkreślała, że ceni sobie wolność w wyrażaniu siebie poprzez sztukę i wygląd. Tatuaż na twarzy, choć kontrowersyjny, wpisuje się w jej dotychczasowy wizerunek artystyczny i odważne decyzje modowe.