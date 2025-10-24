Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki

Nowy tatuaż Grimes – odważny krok artystki
Była partnerka Elona Muska, artystka Grimes, zaskoczyła swoich fanów nowym tatuażem na twarzy. Delikatny okrąg przy lewym oku stał się natychmiast tematem dyskusji w mediach społecznościowych. Artystka przyznała, że przygotowywała się do tego kroku przez dziesięć lat, co pokazuje, że tatuaż miał dla niej osobiste znaczenie.
Reakcje internautów – mieszane opinie
Efekt nowego tatuażu wzbudził mieszane reakcje. Internauci nie szczędzili krytyki i ironicznych komentarzy, takich jak:
-
„Zrobiłaś sobie tatuaż grzybicy na twarzy?”
-
„Czy to żart?”
-
„Wygląda, jakby ugryzł cię bezzębny rekin”
-
„Nie widzę tatuażu. Widzę… To coś, co wygląda jak blizna?”
-
„Zdecydowanie wygląda to na grzybicę”
Niektórzy fani wyrazili zdziwienie, inni zaś docenili odwagę artystki w eksperymentowaniu ze swoim wizerunkiem.
Tatuaż jako wyraz osobistej ekspresji
Dla Grimes tatuaż jest symbolem autentyczności i osobistej ekspresji. Artystka wielokrotnie podkreślała, że ceni sobie wolność w wyrażaniu siebie poprzez sztukę i wygląd. Tatuaż na twarzy, choć kontrowersyjny, wpisuje się w jej dotychczasowy wizerunek artystyczny i odważne decyzje modowe.
