Grimes broni Selenę Gomez przed „szkolnym poziomem prześladowania”

Grimes o kulturze mediów społecznościowych

2025.10.28

 Grimes stanęła w obronie Seleny Gomez, krytykując zachowania w mediach społecznościowych, które określiła jako „high school level bullying”.

Wpis na platformie X był reakcją na złośliwy post, w którym użytkownik porównał Gomez w teledysku do singla „In the Dark” do „potwora z X-Files”. Grimes podkreśliła, że tego typu komentarze mogłyby skłonić ją do opuszczenia platformy społecznościowej.

Grimes podkreśla wartość wsparcia i empatii

W swoim wpisie Grimes napisała:

„Oglądając teledysk Seleny Gomez, poza kilkoma dziwnymi ujęciami, w których ludzie mogli źle przedstawić jej wygląd, wygląda ona niezwykle pięknie, jest jedną z najpiękniejszych dziewczyn. Wyobraźcie sobie, jakbyście się czuli w jej sytuacji.”

Artystka podkreśliła również potrzebę odpowiedzialności za słowa w sieci i wskazała, że masowe body shaming powinno prowadzić do zawieszenia kont, ponieważ takie zachowania mają destrukcyjny wpływ na zdrowie psychiczne, zwłaszcza młodych dziewczyn.

Grimes zaznaczyła, że takie zachowania w internecie to „śmierć kultury”, nie tylko dla osoby atakowanej i autora postu, ale także dla wszystkich, którzy są świadkami dehumanizacji. Artystka wezwała do większej empatii i odpowiedzialności w sieci oraz do przestrzegania standardów przeciwko cyberprzemocy.

