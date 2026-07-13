Gracie Abrams zadebiutuje w filmie „Please”. Artystka zdradziła, że bała się pierwszego castingu

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Gracie Abrams przygotowuje się do swojego wielkiego debiutu aktorskiego. Popularna wokalistka, znana z hitów takich jak „That’s So True” czy „Hit the Wall”, po raz pierwszy pojawi się na dużym ekranie w filmie „Please” w reżyserii Haliny Reijn. Artystka przyznała, że udział w przesłuchaniach był dla niej ogromnym wyzwaniem i wywołał wiele emocji.

Gracie Abrams o debiucie aktorskim. „Byłam przerażona”

W rozmowie w podcaście „Popcast” magazynu The New York Times Gracie Abrams opowiedziała o kulisach zdobycia roli w filmie „Please”. Piosenkarka zdradziła, że jej znajomość z reżyserką Haliną Reijn rozpoczęła się kilka lat wcześniej podczas wspólnego śniadania.

Artystka początkowo nie spodziewała się, że reżyserka widzi w niej potencjalną kandydatkę do głównej roli. Myślała, że została poproszona jedynie o przeczytanie scenariusza i podzielenie się opinią.

– Nie sądziłam, że chodzi o przesłuchanie. Myślałam, że po prostu chce, żebym przeczytała jej tekst – przyznała Gracie Abrams.

Kiedy jednak okazało się, że ma rozpocząć proces castingowy, emocje szybko wzrosły. Wokalistka powiedziała, że była „bardzo przestraszona”, ponieważ nie miała wcześniejszego doświadczenia aktorskiego.

„Please” będzie pierwszym filmem Gracie Abrams

Gracie Abrams przyznała, że mimo ogromnego stresu potraktowała tę szansę jako wyjątkowe doświadczenie. Każdy etap castingu był dla niej okazją do nauki i poznania świata filmu.

Piosenkarka podkreśliła, że była wdzięczna za możliwość pracy z Haliną Reijn, którą uważa za niezwykle utalentowaną twórczynię. Przesłuchania odbywały się wielokrotnie, a sama Abrams określiła cały proces jako „bardzo pokorną lekcję”.

Film „Please” będzie pierwszym dużym projektem aktorskim w karierze Gracie Abrams. Produkcja jest kolejnym dziełem Haliny Reijn, reżyserki znanej między innymi z filmu „Babygirl”.

Gracie Abrams rozwija karierę poza muzyką

Gracie Abrams w ostatnich latach stała się jedną z najpopularniejszych młodych wokalistek. Po sukcesie albumów i tras koncertowych artystka zdecydowała się spróbować swoich sił również w aktorstwie.

Gwiazda przyznała, że rozpoczęcie pracy na planie filmowym jest dla niej jednocześnie ekscytujące i stresujące. Choć zdjęcia do „Please” jeszcze się nie rozpoczęły, Abrams już teraz mówi o tym doświadczeniu jako o czymś wyjątkowym.

W obsadzie filmu mają pojawić się również Tom Burke, David Jonsson oraz Connor Storrie. Szczegóły fabuły produkcji pozostają na razie owiane tajemnicą.