„GQ” wkracza na polski rynek. Wiemy, kiedy ukaże się pierwszy numer i kto stanął na czele pisma

fot. mat. pras.

Jesienią 2025 roku zadebiutuje polska edycja magazynu „GQ” – kultowego tytułu lifestyle’owego wydawanego na licencji Condé Nast, który od blisko 100 lat wyznacza standardy w dziedzinie stylu, klasy i jakości. Wydawcą „GQ Poland” będzie spółka New Media Wave, a strategicznym inwestorem – firma OmiImage założona przez Omenę Mensah.

Na czele redakcji stanie Olivier Janiak. Jak zapowiada, polska wersja „GQ” będzie medium premium, otwartym zarówno na ambitnych mężczyzn, jak i kobiety, poszukujących treści o wysokiej jakości, łączących inspirację z refleksją.

– Na polskim rynku od lat brakuje medium, które daje przestrzeń na ważne pytania i mądre odpowiedzi. Chcemy to zmienić – mówi Janiak.

Omenaa Mensah: „Z niecierpliwością czekamy na reakcje na pierwszą okładkę”

Omenaa Mensah podkreśla, że obecność GQ w Polsce wpisuje się w globalną strategię marki oraz jej wartości: jakość, inkluzywność i odpowiedzialność.

– Cieszę się, że mogę pracować z tak silnym i kompetentnym zespołem. To osoby, które doskonale rozumieją zmieniający się świat mediów i potrafią tworzyć rzeczy naprawdę wyjątkowe. Jestem dumna, że wspólnie rozwijamy projekt, który łączy jakość, estetykę i realny wpływ społeczny. Dzięki Olivierowi uwierzyłam w ten projekt od samego początku, a Michał wspiera nas swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem w biznesie. Mamy też ambitny plan rozwoju GQ w Europie Centralnej, bo wierzymy w potencjał tego regionu i głód nowoczesnych, wartościowych treści. Z niecierpliwością czekamy też na reakcje na pierwszą okładkę „GQ Poland” – jestem przekonana, że będzie tematem wielu rozmów – podsumowuje Omenaa Mensah.