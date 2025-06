Gorzki „Kontrakt” DZIARMY. „Czekam, aż powiedzą, ile jestem warta”

fot. mat. pras.

Po zeszłorocznej premierze “Wifey MIXTAPE” DZIARMA powraca z nowym singlem. Wyprodukowany przez Miroffa “Kotrakt” to spojrzenie za kulisy branży muzycznej, gdzie wizerunek i cyfry często liczą się bardziej niż to co ma się do powiedzenia.

„Idę na spotkanie gadać o kontraktach / Czekam, aż powiedzą, ile jestem warta / Ile tu autorów tekstu? – pyta dziennikarka / Mam ochotę nas*ać w tym studio, taki live act” – słyszymy w „Kontrakcie”.

Artystyczna wolność

DZIARMA nie od dziś stawia emocje i artystyczną wolność ponad korporacyjne praktyki, a jej cel to pokazać wrażliwość i zbudować szczere relacje z fanami. Artystka związana z labelem 2020 postanowiła dać temu wyraz w nowym singlu “Kontrakt”, wyprodukowanym przez Miroffa.