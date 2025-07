Good Charlotte zapraszają do swojego Motel Du Cap

fot. mat. pras.

Multiplatynowy, rockowy zespół Good Charlotte przedstawia teledysk do najnowszego singla „Stepper”. Za reżyserię odpowiada Erik Rojas, a na ekranie widzimy Benjiego i Joela w roli pracowników motelu, którzy śpiewając robią najróżniejsze rzeczy. Singiel miał premierę w ubiegłym tygodniu, a za jego produkcję odpowiadają Zakk Cervini i Jordan Fish.

– „Stepper” to piosenka o stawianiu czoła życiu, sobie i ludziom, których kochasz – wyjaśniają bracia Madden. – Wstawaniu każdego dnia i robieniu, co w twojej mocy, nie tylko dla swoich marzeń, ale dla marzeń, które dzielisz z ludźmi, których kochasz. Cieszcie się sobą nawzajem i wszystkim, przez co razem przechodzicie.

„Stepper” to następca wybuchowego powrotu w postaci głównego singla „Rejects”, który miał premierę pod koniec czerwca. To szorstki, bezpośredni hymn dla outsiderów, zagrany z surową szczerością, która definiowała zespół od samego początku.

Nadchodzi „Motel Du Cap”

Obydwa single, „Stepper” i „Rejects”, zapowiadają album „Motel Du Cap”, który ukaże się 8 sierpnia. Nowa płyta to śmiały powrót do korzeni zespołu, ale i mocne wejście na nowe terytoria, co zaowocowało najbardziej osobistym wydawnictwem w dorobku Good Charlotte.

Na potrzeby „Aktu 2”, jak bracia Madden nazywają nowy rozdział w swojej karierze, Benji i Joel połączyli siły z kolegami z oryginalnego składu, Paulem Thomasem (bas) i Billym Martinem (gitara), zapewniając fanom nasączoną nostalgią ekscytację.

Good Charlotte zagrali na weselu

Impulsem, by stworzyć „Motel Du Cap” był prywatny występ Good Charlotte w kultowym Hotel du Cap we Francji, na weselu przyjaciela w 2023 roku. Nierealne wręcz piękno tego miejsca, szczere emocje związane z okazją i wolność występowania bez żadnych oczekiwań, rozpaliły ogień w sercach braci Madden. ​

– Byliśmy tam tylko po to, by świętować, bez presji i przypomniało nam to, dlaczego w ogóle zaczęliśmy – czyste, pozbawione filtrów połączenie – wspomina Joel.

Ta noc stała się zalążkiem całego albumu, listem miłosnym do muzyki, pozbawionej z całej marketingowej otoczki.

Z okazji premiery albumu, „Motel Du Cap”, Good Charlotte 3 sierpnia zagrają na imprezie baseballowej drużyny Southern Maryland Blue Crabs. Zespół ma już za sobą też występ w programie „Jimmy Kimmel Live!”, a w planach udział w kolejnych programach i imprezach amerykańskiej telewizji.