Szukaj
CGM

Gimpson najpierw zagrał pożegnalny koncert, a teraz ogłosił ostatnią trasę

Jest też nowy singiel, w którym Gimper atakuje wszystkich, a jednocześnie nikogo.

2025.08.28

opublikował:

Gimpson najpierw zagrał pożegnalny koncert, a teraz ogłosił ostatnią trasę

fot. kadr z wideo

Kiedy w kwietniu Gimpson grał koncert w warszawskiej Proximie, deklarował, że to jego ostatni występ w karierze. Przez kilka miesięcy zdążyło się to zmienić, ponieważ twórca właśnie ogłosił… ostatnią trasę w karierze. We wrześniu i październiku twórca odwiedzi 11 polskich miast. Bilety są już w sprzedaży i sam Gimper radzi się spieszyć, przypominając, że kwietniowy koncert się wyprzedał.

Rozpiskę „Ostatniej Trasy Gimpsona” i bilety na koncerty znajdziecie na oficjalnej stronie twórcy.

Gimpson „robi sobie Blitzkrieg”

Ogłoszeniu towarzyszy premiera singla „Blitzkrieg”, w którym Gimpson rzuca dużo mocnych słów, wygrażając całej influencerskiej scenie, ale jeśli chodzi o konkrety, to znajdziemy tam jedynie przytyk do Fagaty. W klipie pojawia się screen jej profilu na niebieskiej platformie.

Tagi


Popularne newsy

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper
NEWS

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”
NEWS

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”
NEWS

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”

Polecane

CGM
To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wydadzą wspólną płytę

To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wyda ...

Ruszyła przedsprzedaż wydawnictwa.

1 godzinę temu

CGM
Natalia Szroeder fatalnie wspomina szkołę: „Bardzo dostałam po d***e od rówieśników”

Natalia Szroeder fatalnie wspomina szkołę: „Bardzo dostałam po d ...

Kto i dlaczego chciał "zniszczyć Szroederkę"?

2 godziny temu

CGM
Co nie udało się przed tygodniem, udało się teraz – zaglądamy na OLiS

Co nie udało się przed tygodniem, udało się teraz – zaglądamy na ...

Zaledwie jedna nowość w czołowej dziesiątce.

3 godziny temu

CGM
Avi: „Chcę coś mieć, to się biorę za robotę”

Avi: „Chcę coś mieć, to się biorę za robotę”

Nowy album rapera ukaże się później niż dotychczas zapowiadano.

4 godziny temu

CGM
Przebiśniegi wracają z nowym singlem

Przebiśniegi wracają z nowym singlem

"Bzy już kwitną" to zapowiedź EP-ki "Zjawy".

4 godziny temu

CGM
Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewyk ...

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej"

10 godzin temu