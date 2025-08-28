Gimpson najpierw zagrał pożegnalny koncert, a teraz ogłosił ostatnią trasę

fot. kadr z wideo

Kiedy w kwietniu Gimpson grał koncert w warszawskiej Proximie, deklarował, że to jego ostatni występ w karierze. Przez kilka miesięcy zdążyło się to zmienić, ponieważ twórca właśnie ogłosił… ostatnią trasę w karierze. We wrześniu i październiku twórca odwiedzi 11 polskich miast. Bilety są już w sprzedaży i sam Gimper radzi się spieszyć, przypominając, że kwietniowy koncert się wyprzedał.

Rozpiskę „Ostatniej Trasy Gimpsona” i bilety na koncerty znajdziecie na oficjalnej stronie twórcy.

Gimpson „robi sobie Blitzkrieg”

Ogłoszeniu towarzyszy premiera singla „Blitzkrieg”, w którym Gimpson rzuca dużo mocnych słów, wygrażając całej influencerskiej scenie, ale jeśli chodzi o konkrety, to znajdziemy tam jedynie przytyk do Fagaty. W klipie pojawia się screen jej profilu na niebieskiej platformie.