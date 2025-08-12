Gigant rapowej sceny na płycie Numera

fot. kadr z wideo

Eldo zapowiedział, że wiosną doczekamy się jego nowego wydawnictwa. Wygląda jednak na to, że prędzej dostaniemy album Numera.

Peja gościem Numera

W radiowej Czwórce Numer Raz właśnie Eldoce opowiadał o swoim nadchodzącym krążku. Artysta zapowiedział, że pojawi się na nim wielu oldschoolowców, w tym Peja.

– Ohoho, dobrze że nie piłem kawy, zakrztusiłbym się – zareagował na zapowiedź Numera Eldo. Więcej niż słowa mówią jednak jego oczy i wyraz twarzy.

Kawałek z gościnnym udziałem Rycha ma zostać nagrany w Poznaniu pod okiem DJ-a Decksa. Wiemy także, że na krążku warszawskiego weterana pojawią się Molesta. Zwrotki Wilka i Pelsona są już gotowe, Numer czeka jeszcze na Vienia i Włodiego.

Zobaczcie fragment rozmowy Numera z Eldoką.