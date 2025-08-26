Gigant polskiego rapu w spocie promującym rodzimą koszykówkę

fot. kadr z wideo

Już jutro rusza EuroBasket. Jednym z krajów, w których będą się odbywały rozgrywki, jest Polska. Nasza reprezentacja wystąpi bez kontuzjowanego Jeremy’ego Sochana, niemniej kibice liczą na jak najlepszy występ.

Na kanale Polskiego Związku Koszykówki pojawił się film „Dzięki za dobry basket”. Spot promuje nie tyle reprezentację i nadchodzący turniej (za co związek jest zresztą krytykowany), ale dyscypliną jako taką (tutaj z kolei związek zbiera pochwały).

O.S.T.R. promuje polski basket

– Film „Dzięki za dobry basket” to hołd dla wszystkich, którzy w koszykówce znaleźli swoją pasję, przyjaciół i niezapomniane emocje. Spot pokazuje, jak basket towarzyszy nam przez całe życie – od pierwszych dziecięcych zabaw piłką, przez osiedlowe mecze, aż po profesjonalne rozgrywki.

Chcemy, aby tuż przed EuroBasketem 2025 polski internet wypełniły osobiste historie związane z koszykówką. Dlatego zachęcamy, byście również Wy podzielili się swoją opowieścią – o tym, co dała Wam koszykówka, jakie przyjaźnie, lekcje czy emocje przyniosła, a także jak wspierała w trudnych momentach – zachęca Polski Związek Koszykówki

Dlaczego piszemy o tym klipie? Z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze – jak w dokumencie „Cały ten rap” słusznie zauważył Numer Raz, koszykówka i muzyka, szczególnie rap, są ze sobą ściśle powiązane. Po drugie – w klipie słyszymy klimatyczny bit Ostrego, a on sam wystąpił w formie narratora. Czy Adam poniesie nasze koszykarskie Orły i pomoże im osiągnąć dobry wynik w EuroBaskecie? Trzymamy za to kciuki.