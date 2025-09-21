Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Czerwona nota INTERPOL-u

Na Jongmena wystawiono tzw. czerwoną notę INTERPOL-u, czyli międzynarodowy list gończy, który pozwala służbom w różnych krajach współpracować w celu jego zatrzymania. Tego rodzaju oznaczenie dotyczy osób podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa.

Pobyt w Dubaju

Z informacji „Gazety Wyborczej” otrzymanej od osoby z bliskiego otoczenia rapera wynika, że Jongmen przebywa obecnie w luksusowym hotelu Five Palm Jumeirah Hotel w Dubaju. Taki wybór miejsca pobytu sprawia, że raper pozostaje poza bezpośrednim zasięgiem polskich organów ścigania, dopóki władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie podejmą decyzji o jego wydaniu.

Co dalej z Jongmenem?

Polski wymiar sprawiedliwości może starać się o ekstradycję rapera. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, Jongmen stanie przed sądem w Polsce. Sprawa ta pokazuje, że współpraca międzynarodowa w ramach INTERPOL-u odgrywa kluczową rolę w walce z przestępczością narkotykową.