Szukaj
CGM

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen

Jongmena ratuje brak umowy ekstradycyjnej między Polską, a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

2025.09.21

opublikował:

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Czerwona nota INTERPOL-u

Na Jongmena wystawiono tzw. czerwoną notę INTERPOL-u, czyli międzynarodowy list gończy, który pozwala służbom w różnych krajach współpracować w celu jego zatrzymania. Tego rodzaju oznaczenie dotyczy osób podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa.

Pobyt w Dubaju

Z informacji „Gazety Wyborczej” otrzymanej od osoby z bliskiego otoczenia rapera wynika, że Jongmen przebywa obecnie w luksusowym hotelu Five Palm Jumeirah Hotel w Dubaju. Taki wybór miejsca pobytu sprawia, że raper pozostaje poza bezpośrednim zasięgiem polskich organów ścigania, dopóki władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie podejmą decyzji o jego wydaniu.

Co dalej z Jongmenem?

Polski wymiar sprawiedliwości może starać się o ekstradycję rapera. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, Jongmen stanie przed sądem w Polsce. Sprawa ta pokazuje, że współpraca międzynarodowa w ramach INTERPOL-u odgrywa kluczową rolę w walce z przestępczością narkotykową.

 

Tagi


Popularne newsy

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”
NEWS

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny
NEWS

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”
NEWS

Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”

Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze
NEWS

Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Kolejny fenomenalny występ w „The Voice of Poland”. Trenerzy oniemieli
NEWS

Kolejny fenomenalny występ w „The Voice of Poland”. Trenerzy oniemieli

Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zgarnąć nawet dwa miliony rocznie
NEWS

Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zgarnąć nawet dwa miliony rocznie

Kneecap zbanowani w Kanadzie
NEWS

Kneecap zbanowani w Kanadzie

Polecane

CGM
Niepublikowane nagranie Lady Gagi z planowania odwołanej trasy z Kanye Westem

Niepublikowane nagranie Lady Gagi z planowania odwołanej trasy z Kanye ...

Nowy dokument "In Whose Name?" ujawnia wcześniej niepuplikowane nagrania

11 minut temu

CGM
Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”

Aresztowanie i zwolnienie sprawcy

6 godzin temu

CGM
Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była ...

Jeśli dojdzie do sprzedaży, celebryci straca a niej blisko dziewięć milionów dolarów

7 godzin temu

CGM
Olivia Rodrigo broni Jimmy’ego Kimmela. Wsparcie po zawieszeniu programu

Olivia Rodrigo broni Jimmy’ego Kimmela. Wsparcie po zawieszeniu progra ...

Młoda wokalistka wyraziła swoje oburzenie po decyzji ABC

7 godzin temu

CGM
Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem

Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między W ...

Dziesięć numerów i osobisty klimat

7 godzin temu

CGM
Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną psychopatką, jeśli bym nadal eksponowała swój związek”

Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną ps ...

"Prawdziwe uczucie nie potrzebuje publiczności"

7 godzin temu