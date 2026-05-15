CGM

Fundacja Cancer Fighters ostrzega przed oszustami. „Próby podszywania się oraz wyłudzania pieniędzy”

Apel o ostrożność

2026.05.15

opublikował:

Latwo Bedoes YT

Fundacja Cancer Fighters opublikowała pilny komunikat skierowany do darczyńców i osób wspierających jej działania. Organizacja poinformowała o przypadkach podszywania się pod fundację oraz próbach wyłudzania pieniędzy. Ostrzeżenie pojawiło się niedługo po ogromnej popularności akcji charytatywnej prowadzonej przez Łatwoganga i Bedoesa.

Fundacja apeluje o szczególną ostrożność i przypomina, że wszystkie oficjalne zbiórki prowadzone są wyłącznie przez jej oficjalne kanały komunikacji.

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa dla Cancer Fighters

W ostatnich tygodniach Fundacja Cancer Fighters znalazła się w centrum zainteresowania mediów oraz internautów za sprawą wyjątkowej akcji charytatywnej organizowanej przez Łatwoganga i Bedoesa.

Podczas trwającego dziewięć dni streamu udało się zebrać ponad 282 miliony złotych na pomoc dzieciom chorym onkologicznie. Akcja odbiła się szerokim echem w całym polskim internecie i zaangażowała wiele znanych osób.

W projekt włączył się także Bedoes 2115, który wspólnie z 11-letnią Mają nagrał poruszający utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”.

Fundacja ostrzega przed próbami wyłudzania pieniędzy

Rosnąca popularność organizacji sprawiła jednak, że pojawiły się również niebezpieczne sytuacje związane z próbami oszustwa. W oficjalnym komunikacie Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że docierają do niej sygnały o osobach podszywających się pod przedstawicieli organizacji.

W opublikowanym oświadczeniu fundacja podkreśliła:

„Docierają do nas informacje o próbach podszywania się pod Fundację Cancer Fighters oraz wyłudzania pieniędzy.”

Przedstawiciele organizacji zaznaczyli, że fundacja:

  • nie wykonuje telefonów z prośbą o przelewy,
  • nie prosi prywatnie o darowizny przez komunikatory,
  • nie wysyła wiadomości z prywatnych numerów z prośbą o wpłaty,
  • nie prowadzi zbiórek poza oficjalnymi kanałami.

Apel o ostrożność

Fundacja zwraca uwagę, aby dokładnie weryfikować wszelkie wiadomości dotyczące wpłat i pomocy finansowej. Organizacja apeluje, by nie przekazywać pieniędzy osobom, które kontaktują się prywatnie i powołują na działalność Cancer Fighters.

W komunikacie pojawił się również ważny apel:

„Prosimy o zachowanie ostrożności i nieprzekazywanie pieniędzy osobom podszywającym się pod Fundację lub jej przedstawicieli.”

Przedstawiciele fundacji podkreślili, że w razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej kontaktować się bezpośrednio przez oficjalne profile organizacji lub jej stronę internetową.

Popularność fundacji przyciągnęła uwagę całego internetu

Po rekordowym streamie Łatwoganga Fundacja Cancer Fighters stała się jedną z najczęściej komentowanych organizacji charytatywnych w polskim internecie. W akcję angażowali się influencerzy, muzycy oraz tysiące widzów wspierających zbiórkę.

Właśnie dlatego przedstawiciele fundacji podkreślają, że wzmożona ostrożność jest dziś szczególnie ważna.

Internauci wspierają apel fundacji

Pod komunikatem organizacji szybko pojawiły się komentarze internautów, którzy zaczęli udostępniać ostrzeżenie dalej. Wielu użytkowników podkreślało, że przy tak dużych akcjach charytatywnych oszuści często próbują wykorzystać emocje i dobrą wolę ludzi.

Fundacja Cancer Fighters apeluje więc, aby każdą zbiórkę sprawdzać wyłącznie poprzez oficjalne źródła.

Tagi


Popularne newsy

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Steczkowska Skolim
NEWS

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: „Sexy mama, wiem, że to na Ciebie działa”

Natalisa IG 2026
NEWS

Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w szoku..

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

Skok
NEWS

Sokół, Kukon i AMEN HEWRA ogłosili supergrupę SKOK. Pierwszy singiel na bicie Magiery

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

Polecane

CGM
Krzysiek Zalewski @piotr_tarasewicz_

Fryderyk Festiwal 2026 – pierwsze gwiazdy gali ogłoszone. Zalews ...

Fryderyki 2026 zbliżają się do wielkiego finału

6 godzin temu

CGM
Jummy

Jimmy*otwiera letni sezon. Hipnotyzujący club-rapowy lovesong na start ...

Jimmy* wraca z nowym singlem "CBD"

9 godzin temu

CGM
Skok

Sokół, Kukon i AMEN HEWRA ogłosili supergrupę SKOK. Pierwszy singiel n ...

Nowa supergrupa na polskiej scenie rapowej

10 godzin temu

CGM
Drake 2021_1

Drake uderza w Kendricka Lamara, Mustarda i Zachodnie Wybrzeże na nowy ...

Część słuchaczy uważa, że Drake wciąż mocno przeżywa dawny beef z Kendrickiem

10 godzin temu

CGM
drake 2026

Drake wydał trzy albumy jednocześnie. „ICEMAN”, „Hab ...

Historyczna premiera

10 godzin temu

CGM
Dj-Taek---The-Brooklin-Way-digital-v4 (1)

DJ Taek wraca z „The Brooklyn Way”. Miejski klimat Nowego ...

Share Tweet Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który

12 godzin temu