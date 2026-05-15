Fundacja Cancer Fighters ostrzega przed oszustami. „Próby podszywania się oraz wyłudzania pieniędzy”

Fundacja Cancer Fighters opublikowała pilny komunikat skierowany do darczyńców i osób wspierających jej działania. Organizacja poinformowała o przypadkach podszywania się pod fundację oraz próbach wyłudzania pieniędzy. Ostrzeżenie pojawiło się niedługo po ogromnej popularności akcji charytatywnej prowadzonej przez Łatwoganga i Bedoesa.

Fundacja apeluje o szczególną ostrożność i przypomina, że wszystkie oficjalne zbiórki prowadzone są wyłącznie przez jej oficjalne kanały komunikacji.

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa dla Cancer Fighters

W ostatnich tygodniach Fundacja Cancer Fighters znalazła się w centrum zainteresowania mediów oraz internautów za sprawą wyjątkowej akcji charytatywnej organizowanej przez Łatwoganga i Bedoesa.

Podczas trwającego dziewięć dni streamu udało się zebrać ponad 282 miliony złotych na pomoc dzieciom chorym onkologicznie. Akcja odbiła się szerokim echem w całym polskim internecie i zaangażowała wiele znanych osób.

W projekt włączył się także Bedoes 2115, który wspólnie z 11-letnią Mają nagrał poruszający utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”.

Fundacja ostrzega przed próbami wyłudzania pieniędzy

Rosnąca popularność organizacji sprawiła jednak, że pojawiły się również niebezpieczne sytuacje związane z próbami oszustwa. W oficjalnym komunikacie Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że docierają do niej sygnały o osobach podszywających się pod przedstawicieli organizacji.

W opublikowanym oświadczeniu fundacja podkreśliła:

„Docierają do nas informacje o próbach podszywania się pod Fundację Cancer Fighters oraz wyłudzania pieniędzy.”

Przedstawiciele organizacji zaznaczyli, że fundacja:

nie wykonuje telefonów z prośbą o przelewy,

nie prosi prywatnie o darowizny przez komunikatory,

nie wysyła wiadomości z prywatnych numerów z prośbą o wpłaty,

nie prowadzi zbiórek poza oficjalnymi kanałami.

Apel o ostrożność

Fundacja zwraca uwagę, aby dokładnie weryfikować wszelkie wiadomości dotyczące wpłat i pomocy finansowej. Organizacja apeluje, by nie przekazywać pieniędzy osobom, które kontaktują się prywatnie i powołują na działalność Cancer Fighters.

W komunikacie pojawił się również ważny apel:

„Prosimy o zachowanie ostrożności i nieprzekazywanie pieniędzy osobom podszywającym się pod Fundację lub jej przedstawicieli.”

Przedstawiciele fundacji podkreślili, że w razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej kontaktować się bezpośrednio przez oficjalne profile organizacji lub jej stronę internetową.

Popularność fundacji przyciągnęła uwagę całego internetu

Po rekordowym streamie Łatwoganga Fundacja Cancer Fighters stała się jedną z najczęściej komentowanych organizacji charytatywnych w polskim internecie. W akcję angażowali się influencerzy, muzycy oraz tysiące widzów wspierających zbiórkę.

Właśnie dlatego przedstawiciele fundacji podkreślają, że wzmożona ostrożność jest dziś szczególnie ważna.

Internauci wspierają apel fundacji

Pod komunikatem organizacji szybko pojawiły się komentarze internautów, którzy zaczęli udostępniać ostrzeżenie dalej. Wielu użytkowników podkreślało, że przy tak dużych akcjach charytatywnych oszuści często próbują wykorzystać emocje i dobrą wolę ludzi.

Fundacja Cancer Fighters apeluje więc, aby każdą zbiórkę sprawdzać wyłącznie poprzez oficjalne źródła.