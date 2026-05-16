Finał Eurowizji 2026 już dziś. Bukmacherzy nie mają złudzeń w sprawie. Polski. Kurs na Alicję Szemplińską wynosi 1:225

Już dziś wieczorem odbędzie się wielki finał Eurovision Song Contest 2026 w Vienna. Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska z utworem Pray. Choć sam awans do finału wielu uznaje za sukces, najnowsze notowania bukmacherów pokazują, że szanse Polski na zwycięstwo są obecnie minimalne.

Bukmacherzy wskazali głównego faworyta Eurowizji 2026

Na kilka godzin przed finałem Eurovision Song Contest 2026 największym faworytem do wygranej pozostaje Finlandia. Kurs na zwycięstwo tego kraju wynosi obecnie 1.80, co pokazuje ogromne zaufanie bukmacherów do fińskiego występu.

Drugie miejsce zajmuje Australia z kursem 5.25. W ścisłej czołówce znajdują się także Israel oraz Greece, które otrzymały kurs 10.00.

Wysoko oceniane są również występy reprezentantów Danii i Rumunii, gdzie kursy wynoszą 15.00.

Polska daleko w zestawieniu. Kurs na wygraną wynosi aż 225

Niestety dla polskich fanów Eurowizji sytuacja Alicja Szemplińska nie wygląda najlepiej. Polska znajduje się dopiero pod koniec stawki finalistów, a kurs na zwycięstwo wynosi aż 225.00.

Tak wysoki kurs oznacza, że według bukmacherów szanse Polski na triumf są symboliczne. Co ciekawe, niżej od Polski oceniane są jedynie pojedyncze kraje, między innymi Norwegia, Niemcy, Litwa, Serbia czy Austria.

Mimo wszystko sam awans do finału można uznać za spore osiągnięcie, zwłaszcza że jeszcze przed półfinałami wielu ekspertów przewidywało, że Polska może nie znaleźć się w najlepszej dwudziestce piątce konkursu.

Alicja Szemplińska poprawiła swoją pozycję po półfinałach

Jeszcze kilka dni temu Alicja Szemplińska znajdowała się bardzo nisko w rankingach eurowizyjnych. Po pierwszym półfinale reprezentantka Polski zaczęła jednak stopniowo poprawiać swoją pozycję.

Fani konkursu zwracają uwagę, że utwór „Pray” dobrze wypada na żywo, a emocjonalny występ Alicji może jeszcze zdobyć dodatkowe głosy widzów podczas finału. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej pozytywnych komentarzy dotyczących wokalu i scenicznej charyzmy polskiej reprezentantki.

Czy Eurowizja 2026 może przynieść niespodziankę?

Historia Eurovision Song Contest 2026 wielokrotnie pokazywała, że przewidywania bukmacherów nie zawsze sprawdzają się w praktyce. Wystarczy jeden świetny występ na żywo lub niespodziewane poparcie widzów, aby ranking zmienił się całkowicie.

Wielu fanów liczy na to, że Alicja Szemplińska zaskoczy europejską publiczność i osiągnie wynik lepszy niż wskazują obecne kursy. Choć zwycięstwo Polski wydaje się dziś mało prawdopodobne, Eurowizja od lat słynie z nieprzewidywalnych rezultatów.

Wielki finał Eurowizji już dziś wieczorem

Finał Eurovision Song Contest 2026 rozpocznie się dziś wieczorem w Wiedniu i przyciągnie przed telewizory miliony widzów z całej Europy. Emocji z pewnością nie zabraknie, a polscy fani będą trzymać kciuki za Alicja Szemplińska i jej występ z piosenką „Pray”.

O tym, czy bukmacherzy trafnie ocenili szanse poszczególnych krajów, przekonamy się już za kilka godzin.