Eurowizja 2026: Gdyby o zwycięstwie decydowała popularność w sieci, Alicja Szemplińska byłaby w czołówce

Choć bukmacherzy nie dają Polsce dużych szans na zwycięstwo w Eurovision Song Contest 2026, sytuacja wygląda zupełnie inaczej w internecie. Alicja Szemplińska i jej utwór Pray zdobywają ogromną popularność na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube. Gdyby o końcowym wyniku konkursu decydowały wyświetlenia i zainteresowanie fanów w sieci, Polska znalazłaby się dziś w ścisłej czołówce.
Alicja Szemplińska podbija YouTube przed finałem Eurowizji
Na kilka godzin przed wielkim finałem Eurovision Song Contest 2026 oficjalne nagranie występu Alicji Szemplińskiej z półfinału osiągnęło imponujący wynik ponad 1,3 miliona wyświetleń na YouTube.
Lepszym rezultatem mogą pochwalić się jedynie reprezentanci Grecji, Finland i Włoch.
To oznacza, że Polska znajduje się obecnie na czwartym miejscu pod względem popularności występów w sieci, wyprzedzając wielu głównych faworytów bukmacherów.
Bukmacherzy nie wierzą w Polskę, internet mówi co innego
Jeszcze niedawno Alicja Szemplińska była typowana jako jedna z uczestniczek zagrożonych brakiem awansu do finału. Dziś reprezentantka Polski nie tylko wystąpi w sobotnim koncercie, ale dodatkowo jest jedną z najczęściej oglądanych uczestniczek całego konkursu.
Mimo ogromnej popularności w internecie bukmacherzy nadal pozostają sceptyczni. Polska zajmuje obecnie odległe miejsce w rankingach kursów i według przewidywań ma mniej niż 1 procent szans na końcowe zwycięstwo.
Fani Eurowizji zwracają jednak uwagę, że wysoka liczba wyświetleń często świadczy o dużym zainteresowaniu widzów, a to może przełożyć się na głosy publiczności podczas finału.
Najpopularniejsze występy Eurowizji 2026 na YouTube
Według aktualnych danych najwięcej wyświetleń na oficjalnym kanale Eurowizji zdobyły:
- Grecja – 2.5 milion wyświetleń
- Finlandia – 1,5 miliona wyświetleń
- Włochy – 1,4 miliona wyświetleń
- Alicja Szemplińska – 1,3 miliona wyświetleń
- Izrael – 1,2 miliona wyświetleń
- Mołdawia – 1,1 miliona wyświetleń
- Serbia – 1,1 miliona wyświetleń
- Bułgaria – 1,1 miliona wyświetleń
- Rumunia – 1 milion wyświetleń
- Malta – 940 tysięcy wyświetleń
- Cypr – 858 tysięcy wyświetleń
- Niemcy – 805 tysięcy wyświetleń
- Szwecja – 683 tysiące wyświetleń
- Albania – 652 tysiące wyświetleń
- Belgia – 450 tysięcy wyświetleń
- Litwa – 428 tysięcy wyświetleń
- Czechy – 415 tysięcy wyświetleń
- San Marino – 378 tysięcy wyświetleń
- Dania – 373 tysiące wyświetleń
- Francja – 356 tysięcy wyświetleń
- Wielka Brytania – 310 tysięcy wyświetleń
- Czarnogóra – 257 tysięcy wyświetleń
- Gruzja – 232 tysiące wyświetleń
- Armenia – 213 tysięcy wyświetleń
- Portugalia – 206 tysięcy wyświetleń
- Szwajcaria – 196 tysięcy wyświetleń
- Norwegia – 194 tysiące wyświetleń
- Austria – 179 tysięcy wyświetleń
- Luksemburg – 140 tysięcy wyświetleń
- Łotwa – 105 tysięcy wyświetleń
- Azerbejdżan – 105 tysięcy wyświetleń
Wysokie wyniki Polski są szczególnie interesujące, ponieważ wiele krajów typowanych przez bukmacherów do zwycięstwa osiąga znacznie słabsze rezultaty w mediach społecznościowych i na YouTube.
„Pray” jednym z największych viralowych hitów Eurowizji
Piosenka Pray stała się jednym z najgłośniejszych występów tegorocznej Eurowizji w mediach społecznościowych. Internauci chwalą przede wszystkim mocny wokal Alicji Szemplińskiej, emocjonalny klimat utworu oraz profesjonalny występ sceniczny.
Coraz więcej fanów konkursu uważa, że Polska może pozytywnie zaskoczyć podczas finału. Choć zwycięstwo nadal wydaje się mało prawdopodobne według kursów bukmacherskich, popularność w sieci pokazuje, że występ Alicji wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
Czy popularność w internecie przełoży się na głosy widzów?
Historia Eurovision Song Contest 2026 wielokrotnie pokazywała, że media społecznościowe i YouTube mogą mieć realny wpływ na końcowy wynik konkursu. Im większe zainteresowanie występem przed finałem, tym większa szansa na mobilizację widzów podczas głosowania.
Polscy fani liczą więc, że wysoka oglądalność „Pray” przełoży się na punkty od publiczności i pozwoli Alicja Szemplińska osiągnąć wynik znacznie lepszy, niż przewidują eksperci oraz bukmacherzy.
O tym, czy internetowa popularność zamieni się w eurowizyjny sukces, przekonamy się już podczas wielkiego finału w Wiedniu.