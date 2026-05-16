Eurowizja 2026: Gdyby o zwycięstwie decydowała popularność w sieci, Alicja Szemplińska byłaby w czołówce

Choć bukmacherzy nie dają Polsce dużych szans na zwycięstwo w Eurovision Song Contest 2026, sytuacja wygląda zupełnie inaczej w internecie. Alicja Szemplińska i jej utwór Pray zdobywają ogromną popularność na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube. Gdyby o końcowym wyniku konkursu decydowały wyświetlenia i zainteresowanie fanów w sieci, Polska znalazłaby się dziś w ścisłej czołówce.

Alicja Szemplińska podbija YouTube przed finałem Eurowizji

Na kilka godzin przed wielkim finałem Eurovision Song Contest 2026 oficjalne nagranie występu Alicji Szemplińskiej z półfinału osiągnęło imponujący wynik ponad 1,3 miliona wyświetleń na YouTube.

Lepszym rezultatem mogą pochwalić się jedynie reprezentanci Grecji, Finland i Włoch.

To oznacza, że Polska znajduje się obecnie na czwartym miejscu pod względem popularności występów w sieci, wyprzedzając wielu głównych faworytów bukmacherów.

Bukmacherzy nie wierzą w Polskę, internet mówi co innego

Jeszcze niedawno Alicja Szemplińska była typowana jako jedna z uczestniczek zagrożonych brakiem awansu do finału. Dziś reprezentantka Polski nie tylko wystąpi w sobotnim koncercie, ale dodatkowo jest jedną z najczęściej oglądanych uczestniczek całego konkursu.

Mimo ogromnej popularności w internecie bukmacherzy nadal pozostają sceptyczni. Polska zajmuje obecnie odległe miejsce w rankingach kursów i według przewidywań ma mniej niż 1 procent szans na końcowe zwycięstwo.

Fani Eurowizji zwracają jednak uwagę, że wysoka liczba wyświetleń często świadczy o dużym zainteresowaniu widzów, a to może przełożyć się na głosy publiczności podczas finału.

Najpopularniejsze występy Eurowizji 2026 na YouTube

Według aktualnych danych najwięcej wyświetleń na oficjalnym kanale Eurowizji zdobyły:

Grecja – 2.5 milion wyświetleń Finlandia – 1,5 miliona wyświetleń Włochy – 1,4 miliona wyświetleń Alicja Szemplińska – 1,3 miliona wyświetleń Izrael – 1,2 miliona wyświetleń Mołdawia – 1,1 miliona wyświetleń Serbia – 1,1 miliona wyświetleń Bułgaria – 1,1 miliona wyświetleń Rumunia – 1 milion wyświetleń Malta – 940 tysięcy wyświetleń Cypr – 858 tysięcy wyświetleń Niemcy – 805 tysięcy wyświetleń Szwecja – 683 tysiące wyświetleń Albania – 652 tysiące wyświetleń Belgia – 450 tysięcy wyświetleń Litwa – 428 tysięcy wyświetleń Czechy – 415 tysięcy wyświetleń San Marino – 378 tysięcy wyświetleń Dania – 373 tysiące wyświetleń Francja – 356 tysięcy wyświetleń Wielka Brytania – 310 tysięcy wyświetleń Czarnogóra – 257 tysięcy wyświetleń Gruzja – 232 tysiące wyświetleń Armenia – 213 tysięcy wyświetleń Portugalia – 206 tysięcy wyświetleń Szwajcaria – 196 tysięcy wyświetleń Norwegia – 194 tysiące wyświetleń Austria – 179 tysięcy wyświetleń Luksemburg – 140 tysięcy wyświetleń Łotwa – 105 tysięcy wyświetleń Azerbejdżan – 105 tysięcy wyświetleń

Wysokie wyniki Polski są szczególnie interesujące, ponieważ wiele krajów typowanych przez bukmacherów do zwycięstwa osiąga znacznie słabsze rezultaty w mediach społecznościowych i na YouTube.

„Pray” jednym z największych viralowych hitów Eurowizji

Piosenka Pray stała się jednym z najgłośniejszych występów tegorocznej Eurowizji w mediach społecznościowych. Internauci chwalą przede wszystkim mocny wokal Alicji Szemplińskiej, emocjonalny klimat utworu oraz profesjonalny występ sceniczny.

Coraz więcej fanów konkursu uważa, że Polska może pozytywnie zaskoczyć podczas finału. Choć zwycięstwo nadal wydaje się mało prawdopodobne według kursów bukmacherskich, popularność w sieci pokazuje, że występ Alicji wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.

Czy popularność w internecie przełoży się na głosy widzów?

Historia Eurovision Song Contest 2026 wielokrotnie pokazywała, że media społecznościowe i YouTube mogą mieć realny wpływ na końcowy wynik konkursu. Im większe zainteresowanie występem przed finałem, tym większa szansa na mobilizację widzów podczas głosowania.

Polscy fani liczą więc, że wysoka oglądalność „Pray” przełoży się na punkty od publiczności i pozwoli Alicja Szemplińska osiągnąć wynik znacznie lepszy, niż przewidują eksperci oraz bukmacherzy.

O tym, czy internetowa popularność zamieni się w eurowizyjny sukces, przekonamy się już podczas wielkiego finału w Wiedniu.