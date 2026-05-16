Eurowizja 2026: Gdyby o zwycięstwie decydowała popularność w sieci, Alicja Szemplińska byłaby w czołówce

Czy popularność w internecie przełoży się na głosy widzów?

2026.05.16

Choć bukmacherzy nie dają Polsce dużych szans na zwycięstwo w Eurovision Song Contest 2026, sytuacja wygląda zupełnie inaczej w internecie. Alicja Szemplińska i jej utwór Pray zdobywają ogromną popularność na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube. Gdyby o końcowym wyniku konkursu decydowały wyświetlenia i zainteresowanie fanów w sieci, Polska znalazłaby się dziś w ścisłej czołówce.

Alicja Szemplińska podbija YouTube przed finałem Eurowizji

Na kilka godzin przed wielkim finałem Eurovision Song Contest 2026 oficjalne nagranie występu Alicji Szemplińskiej z półfinału osiągnęło imponujący wynik ponad 1,3 miliona wyświetleń na YouTube.

Lepszym rezultatem mogą pochwalić się jedynie reprezentanci Grecji, Finland i Włoch.

To oznacza, że Polska znajduje się obecnie na czwartym miejscu pod względem popularności występów w sieci, wyprzedzając wielu głównych faworytów bukmacherów.

Bukmacherzy nie wierzą w Polskę, internet mówi co innego

Jeszcze niedawno Alicja Szemplińska była typowana jako jedna z uczestniczek zagrożonych brakiem awansu do finału. Dziś reprezentantka Polski nie tylko wystąpi w sobotnim koncercie, ale dodatkowo jest jedną z najczęściej oglądanych uczestniczek całego konkursu.

Mimo ogromnej popularności w internecie bukmacherzy nadal pozostają sceptyczni. Polska zajmuje obecnie odległe miejsce w rankingach kursów i według przewidywań ma mniej niż 1 procent szans na końcowe zwycięstwo.

Fani Eurowizji zwracają jednak uwagę, że wysoka liczba wyświetleń często świadczy o dużym zainteresowaniu widzów, a to może przełożyć się na głosy publiczności podczas finału.

Najpopularniejsze występy Eurowizji 2026 na YouTube

Według aktualnych danych najwięcej wyświetleń na oficjalnym kanale Eurowizji zdobyły:

  1. Grecja – 2.5 milion wyświetleń
  2. Finlandia – 1,5 miliona wyświetleń
  3. Włochy – 1,4 miliona wyświetleń
  4. Alicja Szemplińska – 1,3 miliona wyświetleń
  5. Izrael – 1,2 miliona wyświetleń
  6. Mołdawia – 1,1 miliona wyświetleń
  7. Serbia – 1,1 miliona wyświetleń
  8. Bułgaria – 1,1 miliona wyświetleń
  9. Rumunia – 1 milion wyświetleń
  10. Malta – 940 tysięcy wyświetleń
  11. Cypr – 858 tysięcy wyświetleń
  12. Niemcy – 805 tysięcy wyświetleń
  13. Szwecja – 683 tysiące wyświetleń
  14. Albania – 652 tysiące wyświetleń
  15. Belgia – 450 tysięcy wyświetleń
  16. Litwa – 428 tysięcy wyświetleń
  17. Czechy – 415 tysięcy wyświetleń
  18. San Marino – 378 tysięcy wyświetleń
  19. Dania – 373 tysiące wyświetleń
  20. Francja – 356 tysięcy wyświetleń
  21. Wielka Brytania – 310 tysięcy wyświetleń
  22. Czarnogóra – 257 tysięcy wyświetleń
  23. Gruzja – 232 tysiące wyświetleń
  24. Armenia – 213 tysięcy wyświetleń
  25. Portugalia – 206 tysięcy wyświetleń
  26. Szwajcaria – 196 tysięcy wyświetleń
  27. Norwegia – 194 tysiące wyświetleń
  28. Austria – 179 tysięcy wyświetleń
  29. Luksemburg – 140 tysięcy wyświetleń
  30. Łotwa – 105 tysięcy wyświetleń
  31. Azerbejdżan – 105 tysięcy wyświetleń

Wysokie wyniki Polski są szczególnie interesujące, ponieważ wiele krajów typowanych przez bukmacherów do zwycięstwa osiąga znacznie słabsze rezultaty w mediach społecznościowych i na YouTube.

„Pray” jednym z największych viralowych hitów Eurowizji

Piosenka Pray stała się jednym z najgłośniejszych występów tegorocznej Eurowizji w mediach społecznościowych. Internauci chwalą przede wszystkim mocny wokal Alicji Szemplińskiej, emocjonalny klimat utworu oraz profesjonalny występ sceniczny.

Coraz więcej fanów konkursu uważa, że Polska może pozytywnie zaskoczyć podczas finału. Choć zwycięstwo nadal wydaje się mało prawdopodobne według kursów bukmacherskich, popularność w sieci pokazuje, że występ Alicji wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.

Czy popularność w internecie przełoży się na głosy widzów?

Historia Eurovision Song Contest 2026 wielokrotnie pokazywała, że media społecznościowe i YouTube mogą mieć realny wpływ na końcowy wynik konkursu. Im większe zainteresowanie występem przed finałem, tym większa szansa na mobilizację widzów podczas głosowania.

Polscy fani liczą więc, że wysoka oglądalność „Pray” przełoży się na punkty od publiczności i pozwoli Alicja Szemplińska osiągnąć wynik znacznie lepszy, niż przewidują eksperci oraz bukmacherzy.

O tym, czy internetowa popularność zamieni się w eurowizyjny sukces, przekonamy się już podczas wielkiego finału w Wiedniu.

