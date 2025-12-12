Gadżety z projektu Północ-Południe Quebo i kanapa z okładki płyty „Eklektyka” do kupienia w rekwizytorni Props Janka Hernika

fot. mat. pras.

Dwa kasetony z projektu Północ-Południe i kanapa z okładki płyty „Eklektyka” trafiły dziś do sprzedaży. Cel jest szczytny – dochód z wyprzedaży rekwizytorni Props pomoże w utrzymaniu trójki dzieci Janka Hernika, który zmarł tym roku. Gadżety zostały udostępnione do sprzedaży dzięki uprzejmości samego rapera.

Rekwizytornia PROPS w Warszawie – wyjątkowe miejsce dla filmowców, scenografów i fotografów

Rekwizytornia PROPS to jedno z najważniejszych miejsc na mapie Warszawy dla wszystkich, którzy pracują przy produkcjach filmowych, telewizyjnych, reklamowych oraz przy sesjach zdjęciowych. To właśnie tutaj scenografowie oraz ekipy filmowe znajdowali przedmioty, które później można zobaczyć w popularnych serialach, programach telewizyjnych czy spektaklach teatralnych. PROPS mieści się przy ul. Przecławskiej 5, bud. 11, lokal B – w przestrzeni, która od lat gromadzi prawdziwe skarby scenograficzne.

PROPS przestanie istnieć – trwa wyprzedaż

Rekwizytornia PROPS powstała z pasji Janka Hernika, który przez lata był jednym z najbardziej cenionych rekwizytorów w branży. Niestety Janek zachorował nagle. Diagnoza była bezlitosna – glejak. Choroba, wyjątkowo podstępna i trudna do wykrycia, zabiera wielu ludzi w krótkim czasie – mimo to Janek walczył niezwykle dzielnie. Odszedł 25 stycznia 2025 roku, w wieku 44 lat.

Mimo prób utrzymania rekwizytorni po śmierci Janka, wkrótce PROPS przestanie działać. Od kilku dni trwa wyprzedaż gadżetów zebranych przez lata przez Janka. Jego przyjaciele postawili dorzucić cegiełkę od siebie i po konsultacji i zgodzie Kuby przeznaczyli gadżety z projektu Północ-Południe na wyprzedaż w Propsie. Rzeczy przeznaczone przez rapera, kupić będzie można od dzisiaj od godziny 10.00 w PROPSIE na Przecławskiej 5 (bud. 11, lokal B).