Fyre Festival: Sprzedaż marki, która miała przynieść miliony dolarów nie doszła do skutku. Co dalej z kontrowersyjnym festiwalem?

Fyre Hotel: nowy projekt w Hondurasie

Billy McFarland nie zamierza się poddawać. Zapowiedział uruchomienie nowego projektu pod nazwą Fyre Hotel, który ma być zrealizowany we wrześniu 2025 roku na wyspie Utila w Hondurasie.

Obiekt ma funkcjonować jako „pop-up hotel” – tymczasowa atrakcja w stylu luksusowego resortu. To kolejna próba odbudowania zaufania i marki po skandalu związanym z pierwszą edycją festiwalu.

Fyre Fest 2: Czy druga edycja dojdzie do skutku?

W 2023 roku McFarland zapowiedział Fyre Fest 2, który miał odbyć się w Ameryce Łacińskiej. Jednak do dziś nie przedstawiono konkretnej daty ani miejsca wydarzenia. Wiele wskazuje na to, że projekt został zawieszony – być może do czasu znalezienia nowego inwestora lub nabywcy IP.

Fyre Festival – historia, która nie chce się skończyć

Przypomnijmy, że pierwsza edycja Fyre Festival w 2017 roku zakończyła się fiaskiem. Brak infrastruktury, jedzenia, wody i zakwaterowania doprowadził do fali pozwów. Billy McFarland został skazany na 6 lat więzienia za oszustwa finansowe i odbył 4 lata kary.

Mimo tego, po wyjściu z więzienia, wciąż stara się reanimować markę, która pomimo kontrowersji, pozostaje rozpoznawalna globalnie.

Co dalej z marką Fyre Fest?

Upadek milionowej sprzedaży może być ciosem dla planów McFarlanda, ale równocześnie otwiera drogę dla nowych ofert. Aukcja na eBay oraz projekt Fyre Hotel pokazują, że Fyre Fest wciąż żyje jako silna marka kulturowa – choć z piętnem porażki.