Fundacja założona przez zastrzelonego Charie’ego Kirka organizuje „All American Halftime Show” w proteście przeciwko Bad Bunny’emu

Po ogłoszeniu, że Bad Bunny wystąpi podczas Super Bowl 2026, konserwatywna organizacja Turning Point USA zapowiedziała własny kontr-koncert zatytułowany „All American Halftime Show”. Celem wydarzenia jest sprzeciw wobec wyboru portorykańskiego artysty na głównego wykonawcę przerwy meczu.

Kontrowersje wokół występu Bad Bunny’ego

Bad Bunny zdobył główną scenę Super Bowl w lutym 2026 roku, mimo że ogłosił, iż nie będzie koncertował w Stanach Zjednoczonych podczas swojej nadchodzącej światowej trasy, obawiając się obecności agentów ICE na jego koncertach. Wybór artysty wzbudził natychmiastową krytykę w kręgach konserwatywnych, m.in. Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Kristi Noem oraz były prezydent Donald Trump wyrazili swoje niezadowolenie.

„All American Halftime Show” – patriotyczna alternatywa

Turning Point USA, założona przez zmarłego Charlie’ego Kirka, zapowiedziała własny pokaz w przerwie meczu. Organizatorzy mają ujawnić szczegóły dotyczące wykonawców wkrótce. Na stronie internetowej wydarzenia dostępna jest ankieta, w której fani mogą wybierać preferowane gatunki muzyczne.

Organizatorzy podkreślają, że widzowie, którzy zdecydują się na ich transmisję zamiast oglądać Super Bowl, będą mogli celebrować wiarę, rodzinę i wolność.

Reakcje społeczno-polityczne

Bad Bunny w programie Saturday Night Live żartobliwie odniósł się do rosnącego konserwatywnego sprzeciwu wobec jego występu, mówiąc, że „wszyscy są zadowoleni, nawet Fox News”. Z kolei Donald Trump przyznał w wywiadzie, że „nie zna artysty” i uważa decyzję NFL za „absurdalną”.

Kristi Noem podkreśliła natomiast, że obecność agentów ICE na wydarzeniu jest pewna w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas meczu.