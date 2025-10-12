Szukaj
CGM

Fundacja założona przez zastrzelonego Charie’ego Kirka organizuje „All American Halftime Show” w proteście przeciwko Bad Bunny’emu

Organizatorzy mają ujawnić szczegóły dotyczące wykonawców wkrótce

2025.10.12

opublikował:

Fundacja założona przez zastrzelonego Charie’ego Kirka organizuje „All American Halftime Show” w proteście przeciwko Bad Bunny’emu

Po ogłoszeniu, że Bad Bunny wystąpi podczas Super Bowl 2026, konserwatywna organizacja Turning Point USA zapowiedziała własny kontr-koncert zatytułowany „All American Halftime Show”. Celem wydarzenia jest sprzeciw wobec wyboru portorykańskiego artysty na głównego wykonawcę przerwy meczu.

Kontrowersje wokół występu Bad Bunny’ego

Bad Bunny zdobył główną scenę Super Bowl w lutym 2026 roku, mimo że ogłosił, iż nie będzie koncertował w Stanach Zjednoczonych podczas swojej nadchodzącej światowej trasy, obawiając się obecności agentów ICE na jego koncertach. Wybór artysty wzbudził natychmiastową krytykę w kręgach konserwatywnych, m.in. Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Kristi Noem oraz były prezydent Donald Trump wyrazili swoje niezadowolenie.

„All American Halftime Show” – patriotyczna alternatywa

Turning Point USA, założona przez zmarłego Charlie’ego Kirka, zapowiedziała własny pokaz w przerwie meczu. Organizatorzy mają ujawnić szczegóły dotyczące wykonawców wkrótce. Na stronie internetowej wydarzenia dostępna jest ankieta, w której fani mogą wybierać preferowane gatunki muzyczne.

Organizatorzy podkreślają, że widzowie, którzy zdecydują się na ich transmisję zamiast oglądać Super Bowl, będą mogli celebrować wiarę, rodzinę i wolność.

Reakcje społeczno-polityczne

Bad Bunny w programie Saturday Night Live żartobliwie odniósł się do rosnącego konserwatywnego sprzeciwu wobec jego występu, mówiąc, że „wszyscy są zadowoleni, nawet Fox News”. Z kolei Donald Trump przyznał w wywiadzie, że „nie zna artysty” i uważa decyzję NFL za „absurdalną”.

Kristi Noem podkreśliła natomiast, że obecność agentów ICE na wydarzeniu jest pewna w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas meczu.

Tagi


Popularne newsy

Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą
NEWS

Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu
NEWS

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku
NEWS

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów
NEWS

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”
NEWS

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”
NEWS

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem
NEWS

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem

Polecane

CGM
Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej ...

Francia Raisa komentuje brak zaproszenia na ślub

55 minut temu

CGM
Lady Gaga dołącza do obsady „Diabeł ubiera się u Prady 2”

Lady Gaga dołącza do obsady „Diabeł ubiera się u Prady 2”

W nowej produkcji wystąpią również Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt

5 godzin temu

CGM
Koncert Disturbed w Belgii odwołany z powodów bezpieczeństwa

Koncert Disturbed w Belgii odwołany z powodów bezpieczeństwa

„Chodzi o człowieka, który podpisał bombę zrzuconą na Gazę"

7 godzin temu

CGM
Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

Ian Watkins zginął w ataku w więzieniu

9 godzin temu

CGM
Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelo ...

Tragiczne wieści nadchodzą z Meksyku

10 godzin temu

CGM
Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”

Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i ...

Arab zabrał głos i wyjaśnił, jak naprawdę wyglądała cała sytuacja

10 godzin temu