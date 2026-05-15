Fryderyk Festiwal 2026 – pierwsze gwiazdy gali ogłoszone. Zalewski, Coma i Anna Maria Jopek wystąpią na scenie

Organizatorzy Fryderyk Festiwal 2026 ogłosili pierwszych artystów, którzy wystąpią podczas Gali Muzyki Rozrywkowej. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 25 maja w Warszawie i tradycyjnie zgromadzi największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród potwierdzonych wykonawców znaleźli się Krzysztof Zalewski, zespół Coma oraz Anna Maria Jopek.

Gala Fryderyki 2026 będzie transmitowana na żywo w TVP1, online na TVP VOD oraz na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe widowisko pełne premierowych aranżacji, muzycznych emocji i niepowtarzalnych występów.

Krzysztof Zalewski ponownie na scenie Fryderyków

Jedną z największych gwiazd tegorocznej gali będzie Krzysztof Zalewski. Artysta od lat należy do czołówki polskiej muzyki rozrywkowej i jest wielokrotnym laureatem nagrody Fryderyk. W 2026 roku został nominowany w kategorii Utwór Roku za singiel „Eviva l’arte!” nagrany wspólnie z sanah.

Piosenka inspirowana twórczością Kazimierza Przerwy-Tetmajera stała się jednym z najgłośniejszych utworów ostatnich miesięcy i zdobyła ogromną popularność wśród słuchaczy.

Coma z nominacją do Albumu Roku Metal

Na scenie Fryderyk Festiwal 2026 pojawi się również legendarny zespół Coma. Grupa została nominowana w kategorii Album Roku Metal za wydawnictwo „Coma Live Poland Rock Festival 2024”.

Coma od wielu lat uznawana jest za jeden z najważniejszych zespołów rockowych w Polsce. Koncerty grupy słyną z ogromnej energii, mocnego brzmienia i wyjątkowej atmosfery, dlatego ich występ podczas gali zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Anna Maria Jopek odda hołd Stanisławowi Soyce

Szczególnym momentem gali będzie występ Anny Marii Jopek. Artystka przygotuje wyjątkowy muzyczny hołd dla Stanisława Soyki, który w tym roku otrzyma Złotego Fryderyka w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Widzowie usłyszą nowe interpretacje utworów Soyki w aranżacjach przygotowanych specjalnie na potrzeby wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że będzie to jeden z najbardziej wyjątkowych punktów programu tegorocznej gali.

Fryderyki – najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce

Fryderyki od 1995 roku uznawane są za najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne w Polsce. Przyznawane są przez Akademię Fonograficzną działającą przy Związku Producentów Audio Video (ZPAV).

Nagrody trafiają do najlepszych artystów, producentów i twórców reprezentujących muzykę rozrywkową, jazzową oraz klasyczną. Co roku gala przyciąga największe nazwiska polskiej branży muzycznej i miliony widzów przed telewizory.

Gdzie oglądać Fryderyk Festiwal 2026?

Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 odbędzie się 25 maja o godzinie 20:30. Transmisję będzie można oglądać w TVP1, serwisie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale YouTube Fryderyk Festiwal.