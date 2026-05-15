CGM

Fryderyk Festiwal 2026 – pierwsze gwiazdy gali ogłoszone. Zalewski, Coma i Anna Maria Jopek wystąpią na scenie

Fryderyki 2026 zbliżają się do wielkiego finału

2026.05.15

opublikował:

Krzysiek Zalewski @piotr_tarasewicz_

Foto: @piotr_tarasewicz

Organizatorzy Fryderyk Festiwal 2026 ogłosili pierwszych artystów, którzy wystąpią podczas Gali Muzyki Rozrywkowej. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 25 maja w Warszawie i tradycyjnie zgromadzi największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród potwierdzonych wykonawców znaleźli się Krzysztof Zalewski, zespół Coma oraz Anna Maria Jopek.

Gala Fryderyki 2026 będzie transmitowana na żywo w TVP1, online na TVP VOD oraz na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe widowisko pełne premierowych aranżacji, muzycznych emocji i niepowtarzalnych występów.

Krzysztof Zalewski ponownie na scenie Fryderyków

Jedną z największych gwiazd tegorocznej gali będzie Krzysztof Zalewski. Artysta od lat należy do czołówki polskiej muzyki rozrywkowej i jest wielokrotnym laureatem nagrody Fryderyk. W 2026 roku został nominowany w kategorii Utwór Roku za singiel „Eviva l’arte!” nagrany wspólnie z sanah.

Piosenka inspirowana twórczością Kazimierza Przerwy-Tetmajera stała się jednym z najgłośniejszych utworów ostatnich miesięcy i zdobyła ogromną popularność wśród słuchaczy.

Coma z nominacją do Albumu Roku Metal

Na scenie Fryderyk Festiwal 2026 pojawi się również legendarny zespół Coma. Grupa została nominowana w kategorii Album Roku Metal za wydawnictwo „Coma Live Poland Rock Festival 2024”.

Coma od wielu lat uznawana jest za jeden z najważniejszych zespołów rockowych w Polsce. Koncerty grupy słyną z ogromnej energii, mocnego brzmienia i wyjątkowej atmosfery, dlatego ich występ podczas gali zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Anna Maria Jopek odda hołd Stanisławowi Soyce

Szczególnym momentem gali będzie występ Anny Marii Jopek. Artystka przygotuje wyjątkowy muzyczny hołd dla Stanisława Soyki, który w tym roku otrzyma Złotego Fryderyka w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Widzowie usłyszą nowe interpretacje utworów Soyki w aranżacjach przygotowanych specjalnie na potrzeby wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że będzie to jeden z najbardziej wyjątkowych punktów programu tegorocznej gali.

Fryderyki – najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce

Fryderyki od 1995 roku uznawane są za najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne w Polsce. Przyznawane są przez Akademię Fonograficzną działającą przy Związku Producentów Audio Video (ZPAV).

Nagrody trafiają do najlepszych artystów, producentów i twórców reprezentujących muzykę rozrywkową, jazzową oraz klasyczną. Co roku gala przyciąga największe nazwiska polskiej branży muzycznej i miliony widzów przed telewizory.

Gdzie oglądać Fryderyk Festiwal 2026?

Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 odbędzie się 25 maja o godzinie 20:30. Transmisję będzie można oglądać w TVP1, serwisie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale YouTube Fryderyk Festiwal.

Tagi


Popularne newsy

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Steczkowska Skolim
NEWS

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: „Sexy mama, wiem, że to na Ciebie działa”

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

Natalisa IG 2026
NEWS

Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w szoku..

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

Skok
NEWS

Sokół, Kukon i AMEN HEWRA ogłosili supergrupę SKOK. Pierwszy singiel na bicie Magiery

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

Polecane

CGM
Jummy

Jimmy*otwiera letni sezon. Hipnotyzujący club-rapowy lovesong na start ...

Jimmy* wraca z nowym singlem "CBD"

6 godzin temu

CGM
Skok

Sokół, Kukon i AMEN HEWRA ogłosili supergrupę SKOK. Pierwszy singiel n ...

Nowa supergrupa na polskiej scenie rapowej

7 godzin temu

CGM
Drake 2021_1

Drake uderza w Kendricka Lamara, Mustarda i Zachodnie Wybrzeże na nowy ...

Część słuchaczy uważa, że Drake wciąż mocno przeżywa dawny beef z Kendrickiem

7 godzin temu

CGM
drake 2026

Drake wydał trzy albumy jednocześnie. „ICEMAN”, „Hab ...

Historyczna premiera

7 godzin temu

CGM
Latwo Bedoes YT

Fundacja Cancer Fighters ostrzega przed oszustami. „Próby podszy ...

Apel o ostrożność

8 godzin temu

CGM
Dj-Taek---The-Brooklin-Way-digital-v4 (1)

DJ Taek wraca z „The Brooklyn Way”. Miejski klimat Nowego ...

Share Tweet Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który

9 godzin temu