Szukaj
CGM

Friz o walce z Quebonafide. Twórca zdradza, jakie były ustalenia

Dlaczego pojedynek nie doszedł do skutku?

2025.08.21

opublikował:

Friz o walce z Quebonafide. Twórca zdradza, jakie były ustalenia

fot. kadr z wideo

Goszcząc u Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero, Quebonafide przyznał, że dostał propozycje freak fightów z co najmniej dwóch organizacji.

Było dużo spekulacji wokół walk freak fightowych. Było tam dużo prawdziwych kwot. Ona była znacznie wyższa niż ta, którą wymieniłeś. Było jakieś dementi ze strony włodarzy. Oni mówili, że nie proponowali mi kwot rzędu 5-6 mln zł. Proponowali mi takie kwoty. Rozmawialiśmy o takich kwotach zarówno z nimi, jak i z ich konkurencją – mówił raper.

Temat wrócił w rozmowie z Friza z Łukaszem Kijkiem z kanału Biznes Klasa. Influencer przyznał, że to on miał być przeciwnikiem rapera.

Miałem się z nim bić. Każdy z nas miał dostać po 8 mln. To już było bardzo dopięte. To były rozmowy nie na zasadzie „czy” tylko „kiedy”. Całe szczęście, że Pandora Gate wybuchła, bo finalnie nie wziąłem w tym udziału – zdradził w wywiadzie dla Biznes Klasy Friz.

Miałem mieć walkę z Quebonafide. On się pochwalił tą stawką. To nie miało być dosłownie 8 mln. 4-5 mln od razu i bardzo duży procent od sprzedaży PPV. On miał takiego samego deala. Po naszych kalkulacjach miało być ok. 8 mln – dodał twórca.

„Zakaz treningu” kontra „przypakowany jak Super Kwęk”

Friz dodał, że jego warunkiem był całkowity zakaz treningu dla niego i Quebo. Influencer nie chciał tracić czasu na przygotowania, a jedynie „zrobić show”.

Quebo podchodził do tematu zgoła inaczej. Raper opowiedział Stanowskiemu o swoim pomyśle na walkę.

To był Jakub Grabowski. Chciałem tam wyjść przypakowany jak Super Kwęk, w tych okularkach, z tatuażami i wielkimi plecami. Chciałem przygotować się tak, żeby jednym ciosem znokautować Friza czy kogoś. Ale później stanąłem przed lustrem i przeanalizowałem to. Nie żebym to jakoś poważnie analizował, to była raczej gra „a zobaczę, ile jeszcze mogą mi dać, trochę się dowartościuję”. Potem pomyślałem: usiądę na tej konferencji, będę wchodził w konwencję i pytał: „ej, gdzie tu jest najbliższy burdel? Chciałbym znaleźć twoją dziewczynę”. Przecież to brzmiałoby kuriozalnie – stwierdził.

Tagi


Popularne newsy

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje
NEWS

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej
NEWS

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości
NEWS

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?
NEWS

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Polecane

CGM
Zdechły Osa i Aetherboy1 odpalają neurofunkową petardę

Zdechły Osa i Aetherboy1 odpalają neurofunkową petardę

Remix diamentowego klasyka już dostępny.

26 sekund temu

CGM
Ma wszystko, by stać się wielką gwiazdą. Amerykanka o polskich korzeniach prezentuje nowy utwór

Ma wszystko, by stać się wielką gwiazdą. Amerykanka o polskich korzeni ...

Kaeyra wraca z nowym singlem "Keep Dreaming" - manifestem siły i wewnętrznej wolności.

12 minut temu

CGM
Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci ...

Wygląda na to, że raper nie zamierza oszczędzać swojego przeciwnika

6 godzin temu

CGM
Dlaczego syn Krzysztofa Cugowskiego nie używa nazwiska swojego ojca? Chris tłumaczy swój dlaczego występuję pod pseudonimem

Dlaczego syn Krzysztofa Cugowskiego nie używa nazwiska swojego ojca? C ...

Syn Krzysztofa Cugowskiego o plusach i minusach znanego nazwiska

7 godzin temu

CGM
Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie dzia ...

Problemy techniczne na sopockiej scenie

7 godzin temu

CGM
W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych numerów w rozgłośniach radiowych tylko dwóch raperów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych numerów w rozgłośniach radi ...

ZPAV podsumowuje pierwsze półrocze na playlistach radiowych.

7 godzin temu