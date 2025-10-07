Szukaj
Friz i Wersow ujawnili ile kosztował ich ślub. Suma zwaliła z nóg nawet Kubę Wojewódzkiego

Nie milion, a miliony...

2025.10.07

opublikował:

Friz i Wersow ujawnili ile kosztował ich ślub. Suma zwaliła z nóg nawet Kubę Wojewódzkiego

Friz i Wersow, najpopularniejsze małżeństwo polskiego internetu, po raz kolejny przyciągnęli uwagę mediów. Influencerzy, którzy od lat dzielą się swoim życiem z milionami fanów, postanowili pokazać kulisy swojego ślubu w specjalnym filmie o miłości. W produkcji nie zabrakło wyjątkowych ujęć z ceremonii i wesela, które przyciągnęły ogromne zainteresowanie widzów.

Ich ślub to bez wątpienia jedno z najgłośniejszych wydarzeń w świecie influencerów – pełne przepychu, emocji i niespodzianek.

Friz i Wersow u Kuby Wojewódzkiego – ile kosztował ich ślub i wesele?

Para pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie opowiedziała o swoim życiu prywatnym, uzależnieniu od social mediów i szczegółach organizacji ślubu. Wersow zdradziła, że przed wielkim dniem oboje zrobili sobie detoks od internetu, który trwał prawie dwa miesiące. Influencerka przyznała, że przez ten czas nie korzystała z Instagrama, skupiając się wyłącznie na rodzinie i córeczce.

Jak jednak przystało na rozmowę u Wojewódzkiego – nie zabrakło tematu pieniędzy. Prowadzący zapytał wprost o koszt wesela Friza i Wersow, a odpowiedź zaskoczyła wszystkich.

Ślub Friza i Wersow kosztował dwa miliony złotych

Friz ujawnił, że całkowity koszt ślubu i wesela wyniósł około 2 milionów złotych. W kwocie tej zawarto nie tylko organizację uroczystości, ale także podróż i wakacje dla wszystkich zaproszonych gości.

– „No prawie dwa miliony, Kuba. Ale zabraliśmy wszystkich na wakacje” – zdradził Friz w programie.

Kwota ta zaskoczyła nawet samego Wojewódzkiego, znanego z wystawnego stylu życia.

