„Fortnite” ma swój oficjalny hymn

foto: mat. pras.

d4vd połączył siły z Epic Records, prezentując „Locked & Loaded” – pierwszy w historii oficjalny utwór gry „Fortnite”. Energetyczny, podnoszący adrenalinę kawałek jest już dostępny.

– „Fortnite” był ogromną częścią mojego życia i to właśnie on sprawił, że zacząłem tworzyć muzykę. Możliwość nagrania oficjalnego utworu „Fortnite” to dla mnie prawdziwy moment zatoczenia koła. „Fortnite” dał mi przestrzeń do kreatywności i kontaktu z ludźmi na całym świecie. Tę samą energię chciałem oddać w „Locked & Loaded”. To coś więcej niż piosenka – to mój sposób na odwdzięczenie się czemuś, co ukształtowało moją historię jako artysty. Granie w „Fortnite” nadal jest moją prawdziwą pasją – komentuje dv4d.

Premierze towarzyszy oficjalny teledysk – imponująca wizualnie mieszanka animacji, ujęć FNCS i rozgrywki w „Fortnite”, będąca hołdem dla więzi artysty z tą kultową grą

droga d4vd od oddanego gracza Fortnite do multiplatynowego artysty z ponad 34 milionami słuchaczy miesięcznie to historia niezwykła. Jego kariera zaczęła się w 2021 r., kiedy zaczął publikować na YouTube montażowe filmiki z „Fortnite”, a własne piosenki pisał po to, by uniknąć blokad ze względu na naruszenie praw autorskich. Od tamtej pory ten wymykający się gatunkowym schematom artysta miał trzy hity na liście Billboard Hot 100, kilka platynowych płyt w USA oraz prestiżowe wyróżnienia Billboard 21 Under 21 i Variety Young Hollywood.

d4vd rozpoczął niedawno trasę koncertową, która obejmie miasta w USA, Kanadzie, Europie i Wielkiej Brytanii. Fani mogą spodziewać się w pełni immersyjnego doświadczenia na żywo – d4vd osobiście nadzoruje każdy kreatywny element trasy: od scenografii i wizualizacji po emocjonalny przebieg każdego występu. To nowy rozdział w karierze artysty – odważniejszy i bardziej świadomy niż kiedykolwiek wcześniej.

Polski koncert d4vd jest zaplanowany na 4 listopada. Artysta wystąpi w klubie Stodoła.