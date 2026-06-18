Forbes ujawnił ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W pierwszej dziesiątce aż cztery piosenkarki

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Magazyn Forbes we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów opublikował najnowszy ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Zestawienie pokazuje, które Polki generują największą wartość medialną i cieszą się największym zainteresowaniem opinii publicznej. Tegoroczna liderka nie pozostawiła rywalkom żadnych złudzeń.

Iga Świątek numerem jeden z ogromną przewagą

Na szczycie rankingu znalazła się Iga Świątek. Wartość marki osobistej najlepszej polskiej tenisistki została oszacowana na ponad 1,5 miliarda złotych. To wynik, który znacząco przewyższa osiągnięcia pozostałych uczestniczek zestawienia i pokazuje, jak silną pozycję sportowczyni zbudowała zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Sukcesy sportowe, liczne kontrakty reklamowe oraz globalna rozpoznawalność sprawiają, że marka Igi Świątek pozostaje jedną z najmocniejszych w całym polskim show-biznesie.

Justyna Steczkowska i Doda na podium

Drugie miejsce zajęła Justyna Steczkowska, której marka osobista została wyceniona na 288,2 mln zł. Tuż za nią uplasowała się Doda z wynikiem 270,4 mln zł.

Obie artystki od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, regularnie pojawiają się w mediach i skutecznie utrzymują zainteresowanie fanów.

Julia Wieniawa i Agnieszka Holland w ścisłej czołówce

Tuż za podium znalazła się Julia Wieniawa. Aktorka, wokalistka i influencerka osiągnęła wartość marki osobistej na poziomie 223,5 mln zł.

Piątkę najcenniejszych kobiecych marek osobistych zamyka reżyserka Agnieszka Holland, której wartość oszacowano na 220,9 mln zł.

Sport i telewizja również mocno reprezentowane

W pierwszej dziesiątce nie zabrakło także przedstawicielek sportu i telewizji. Szóste miejsce zajęła piłkarka Ewa Pajor (212,2 mln zł), a kolejne pozycje przypadły Magdzie Gessler (203,3 mln zł), Maryli Rodowicz (200 mln zł), Annie Lewandowskiej (196,9 mln zł) oraz Magdzie Linette (192,4 mln zł).

Ranking pokazuje, że największą wartość medialną budują dziś nie tylko gwiazdy muzyki i filmu, ale również sportowcy, eksperci oraz osobowości telewizyjne.

Jak powstaje ranking Forbesa?

Ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych nie dotyczy majątku czy rzeczywistych zarobków. Forbes wraz z Instytutem Monitorowania Mediów analizuje obecność poszczególnych osób w mediach, zasięg publikacji oraz wartość ekspozycji medialnej generowanej przez konkretne nazwiska.

Dzięki temu zestawienie pokazuje, które osoby mają obecnie największy wpływ na opinię publiczną i cieszą się największym zainteresowaniem mediów.

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