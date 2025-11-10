CGM

Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 czerwca

Foo Fighters w trasie koncertowej po Europie

2025.11.10

opublikował:

Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 czerwca

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Legendarny zespół Foo Fighters wyrusza w trasę „Take Cover Tour 2026”. Na scenie pojawią się: Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin. Trasa obejmie koncerty w dziesięciu krajach Europy, w tym dwa występy w Liverpoolu, a także koncert w Polsce.

Koncert Foo Fighters w Warszawie

Warszawski koncert odbędzie się 15 czerwca 2026 roku na stadionie PGE Narodowy. Fani mogą spodziewać się widowiska pełnego energetycznych występów, największych hitów zespołu i niezapomnianej atmosfery rockowego show. Występ w Warszawie będzie częścią europejskiej trasy Foo Fighters, która rozpocznie się 10 czerwca w Oslo, a zakończy 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii.

Przedsprzedaże i sprzedaż biletów

  • Artist pre-sale: środa, 12 listopada, godz. 10:00

  • Przedsprzedaż Spotify: czwartek, 13 listopada, godz. 10:00

  • Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 13 listopada, godz. 10:00

  • Sprzedaż ogólna: piątek, 14 listopada, godz. 10:00 na LiveNation.pl

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy przyczynę śmierci Pono
NEWS

Poznaliśmy przyczynę śmierci Pono

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę
NEWS

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji
NEWS

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Britney Spears powraca na Instagram – w bieliźnie i z radami życiowymi
NEWS

Britney Spears powraca na Instagram – w bieliźnie i z radami życiowymi

Polecane

CGM
OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu 2026

OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu ...

„From Europe With Love 2026” zawita do Polski

2 godziny temu

1 na 1
Grzegorz Turnau: „Ja w ogólne nie wchodzę w branżę hip-hopową, ale ona czasem mnie obserwuje. Dzięki temu zagrałem z Taco W Tauron Arenie”

Grzegorz Turnau: „Ja w ogólne nie wchodzę w branżę hip-hopową, a ...

Legendarny muzyk jest gościem podcastu Artura Rawicza

2 godziny temu

CGM
Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Niespodzianka dla fanów

5 godzin temu

CGM
„Michael” pobija rekord! Zwiastun biografii Michaela Jacksona najchętniej oglądanym w historii

„Michael” pobija rekord! Zwiastun biografii Michaela Jacksona najchętn ...

Fenomen Króla Popu wciąż pozostaje żywy

5 godzin temu

CGM
Mateusz Smoczyński zapowiada nowy album „Fallen Angel”

Mateusz Smoczyński zapowiada nowy album „Fallen Angel”

Koncert na skrzypce, fortepian i orkiestrę symfoniczną

5 godzin temu

CGM
bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się ...

Zmiany w Baila Ella Records

5 godzin temu