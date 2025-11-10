Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 czerwca

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Legendarny zespół Foo Fighters wyrusza w trasę „Take Cover Tour 2026”. Na scenie pojawią się: Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin. Trasa obejmie koncerty w dziesięciu krajach Europy, w tym dwa występy w Liverpoolu, a także koncert w Polsce.

Koncert Foo Fighters w Warszawie

Warszawski koncert odbędzie się 15 czerwca 2026 roku na stadionie PGE Narodowy. Fani mogą spodziewać się widowiska pełnego energetycznych występów, największych hitów zespołu i niezapomnianej atmosfery rockowego show. Występ w Warszawie będzie częścią europejskiej trasy Foo Fighters, która rozpocznie się 10 czerwca w Oslo, a zakończy 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii.

Przedsprzedaże i sprzedaż biletów