Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą

Foto: P. Tarasewicz / CGMCreativeStudio

Fokus ogłasza narodziny dziecka

Raper Fokus poinformował swoich fanów o narodzinach dziecka. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie z maleństwem, podpisując je słowami:

„Projekt ORION dowieziony (do domu)”.

Post raper opatrzył także utworem Disclosure – You And Me w remiksie Flume, z gościnnym udziałem Elizy Doolittle, nadając wpisowi wyjątkowy klimat.

Nowy etap w życiu Fokus

To ważny moment w życiu artysty, który od lat buduje swoją pozycję na polskiej scenie rapowej, zarówno solowo, jak i jako członek Paktofoniki. Informacja o narodzinach dziecka wywołała falę gratulacji w mediach społecznościowych oraz wśród fanów rapera.

Fokus i Paktofonika

Fokus, znany z działalności w legendarnym zespole Paktofonika, kontynuuje karierę muzyczną, a teraz zaczyna także nowy, rodzinny etap życia. Jego fani chętnie komentują post, gratulując raperowi i wyrażając radość z narodzin dziecka