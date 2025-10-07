Szukaj
2025.10.07

Florence + The Machine zapowiada premierę „visual world” do nowego albumu ‘Everybody Scream’ w Londynie

Florence + The Machine ogłosili intymny pokaz w Londynie, podczas którego zaprezentują wizualną oprawę swojego nadchodzącego albumu ‘Everybody Scream’. Wydarzenie będzie połączone z sesją Q&A z Florence Welch i dyrektorką kreatywną Autumn de Wilde.

Album „Everybody Scream” – premiera i single

Szósty studyjny album grupy zostanie wydany 31 października 2024 roku, po sukcesie ‘Dance Fever’ z 2022 roku. Z albumu wcześniej poznaliśmy singiel tytułowy „Everybody Scream” oraz „One Of The Greats”, które już wzbogacono o wyjątkowe wizualizacje stworzone przez Autumn de Wilde, odpowiedzialną również za okładkę albumu.

Intymny pokaz w Londynie – szczegóły wydarzenia

Pokaz odbędzie się w sekretnej lokalizacji w Londynie we wtorek 14 października.

„Wydarzenie obejmuje pokaz oficjalnych teledysków z wizualnego świata ‘Everybody Scream’ oraz sesję Q&A z Florence Welch i dyrektorką kreatywną Autumn de Wilde. Nie przewidziano występu na żywo.”

Fani, którzy zamówią album przed 8 października, wezmą udział w losowaniu 30 par biletów na pokaz.

Współpraca z innymi artystami

Na albumie ‘Everybody Scream’ pojawią się utworu powstałe we współpracy z: Markiem Bowenem z IDLES, Mitski i Aaronem Dessnerem z The National. Wszyscy współtworzyli również utwór tytułowy, który jest jednym z centralnych punktów płyty.

Trasa koncertowa UK i Europy

Florence + The Machine wyruszą w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie na początku 2025 roku. Trasa obejmuje m.in. dwa koncerty w The O2 w Londynie. Szczegóły dotyczące dostępnych biletów można znaleźć na oficjalnej stronie zespołu.

Inspiracje albumu „Everybody Scream”

Welch zdradziła, że inspiracją do powstania albumu była operacja ratująca życie, której poddała się podczas trasy ‘Dance Fever’ w 2023 roku, związana z ciążą pozamaciczną. Wspomina:

„Najbliżej, jak byłam stworzenia życia, byłam też najbliżej śmierci. I poczułam, że przeszłam przez drzwi pełne krzyczących kobiet.”

Tematy albumu obejmują m.in.: mistycyzm duchowy, folk horror, zdrowie fizyczne, kobiecość, partnerstwo, starzenie się i umieranie. Welch dodaje, że jej inspiracją były także artystki takie jak Mitski oraz eksperymentalna strona współczesnego popu.

Wpływ współpracy z Taylor Swift

Florence Welch wspomniała również, że pewne zmiany w jej twórczości były inspirowane występem u boku Taylor Swift na Wembley Stadium, co pomogło jej odkryć nowe podejście do muzyki i performansu scenicznego.

