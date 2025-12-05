Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Flea, znany przede wszystkim jako basista legendarnej grupy rockowej, przedstawił swój najnowszy solowy utwór zatytułowany „A Plea”. W singlu artysta nie tylko gra na basie, ale także śpiewa i sięga po trąbkę, powracając do swojego pierwotnego muzycznego zamiłowania.

Skład zespołu i produkcja singla

W nagraniu „A Plea” towarzyszy Flea grupa wyjątkowych muzyków: Anna Butterss (kontrabas), Deantoni Parks (perkusja), Jeff Parker (gitara), Mauro Refosco (instrumenty perkusyjne), Rickey Washington (flet), Vikram Devasthali (puzon), Chris Warren (wokal) oraz Josh Johnson (wokal, saksofon, produkcja).

Teledysk do utworu wyreżyserowała Clara Balzary, córka Flea, a choreografię przygotowała Sadie Wilking.

Tematyka utworu „A Plea”

Flea wyjaśnia, że singiel opowiada o podziałach społecznych i politycznych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie:

„To utwór o tęsknocie za miejscem ponad podziałami, miejscem miłości, gdzie mogę mówić, co myślę i być sobą. Zawsze staram się po prostu być sobą. Nie interesuje mnie polityka. Myślę, że istnieje znacznie bardziej transcendentne miejsce ponad nią, gdzie toczy się dyskurs, który może rzeczywiście pomóc ludzkości i pomóc nam wszystkim żyć harmonijnie i produktywnie w sposób zdrowy dla świata. Jest miejsce, w którym się spotykamy, i jest nim miłość.”

Nadchodzący album Flea

„A Plea” jest pierwszym singlem z nadchodzącego solowego albumu Flea, który ma ukazać się na początku 2026 roku. Kompozytorem i autorem tekstu utworu jest sam artysta. Singiel zapowiada powrót Flea do jazzowych korzeni i eksperymentów z różnymi gatunkami muzycznymi.