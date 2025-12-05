CGM

Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Singiel opowiada o podziałach społecznych i politycznych

2025.12.05

opublikował:

Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Flea, znany przede wszystkim jako basista legendarnej grupy rockowej, przedstawił swój najnowszy solowy utwór zatytułowany „A Plea”. W singlu artysta nie tylko gra na basie, ale także śpiewa i sięga po trąbkę, powracając do swojego pierwotnego muzycznego zamiłowania.

Skład zespołu i produkcja singla

W nagraniu „A Plea” towarzyszy Flea grupa wyjątkowych muzyków: Anna Butterss (kontrabas), Deantoni Parks (perkusja), Jeff Parker (gitara), Mauro Refosco (instrumenty perkusyjne), Rickey Washington (flet), Vikram Devasthali (puzon), Chris Warren (wokal) oraz Josh Johnson (wokal, saksofon, produkcja).

Teledysk do utworu wyreżyserowała Clara Balzary, córka Flea, a choreografię przygotowała Sadie Wilking.

Tematyka utworu „A Plea”

Flea wyjaśnia, że singiel opowiada o podziałach społecznych i politycznych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie:

„To utwór o tęsknocie za miejscem ponad podziałami, miejscem miłości, gdzie mogę mówić, co myślę i być sobą. Zawsze staram się po prostu być sobą. Nie interesuje mnie polityka. Myślę, że istnieje znacznie bardziej transcendentne miejsce ponad nią, gdzie toczy się dyskurs, który może rzeczywiście pomóc ludzkości i pomóc nam wszystkim żyć harmonijnie i produktywnie w sposób zdrowy dla świata. Jest miejsce, w którym się spotykamy, i jest nim miłość.”

Nadchodzący album Flea

„A Plea” jest pierwszym singlem z nadchodzącego solowego albumu Flea, który ma ukazać się na początku 2026 roku. Kompozytorem i autorem tekstu utworu jest sam artysta. Singiel zapowiada powrót Flea do jazzowych korzeni i eksperymentów z różnymi gatunkami muzycznymi.

Tagi


Popularne newsy

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu
NEWS

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia
NEWS

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”
NEWS

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”
NEWS

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”
NEWS

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”

Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”
NEWS

Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”

Polecane

CGM
Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie d ...

Juras, Krzysztof Ibisz, Patricia Kazadi, Katarzyna Cichopek i inni na jednym tracku

41 minut temu

CGM
Szefows klubu Lewicy broni Malika Montany

Szefows klubu Lewicy broni Malika Montany

Anna Maria Żukowska broni rapera przed krytyką

2 godziny temu

CGM
Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni”

Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie ...

Muyzk przebywa w szpitalu z powodu poważnych komplikacji po operacji

2 godziny temu

CGM
Mata i Sobel po raz drugi w karierze łączą siły w jednym numerze

Mata i Sobel po raz drugi w karierze łączą siły w jednym numerze

Mata i Sobel ponownie razem - „to nieprawda, że nie lubisz róż ;**”

2 godziny temu

CGM
Wojtek Mazolewski „Solo” – nowy album już dostępny

Wojtek Mazolewski „Solo” – nowy album już dostępny

Płyta ukazuje kontrabas w roli melodycznej, filmowej i głęboko ludzkiej,

2 godziny temu

CGM
O.S.T.R. zapowiada nowy album „404”. Osiem rzeczy, które wiemy o wydawnictwie 

O.S.T.R. zapowiada nowy album „404”. Osiem rzeczy, które wiemy o wydaw ...

Raper postawił na pełną samodzielność i konsekwentny koncept

2 godziny temu