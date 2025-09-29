Szukaj
FKA twigs ujawnia datę premiery swojego albumu techno „Eusexua Afterglow”

2025.09.29

Foto: K. Maurat

FKA twigs oficjalnie potwierdziła, że jej nowy album Eusexua Afterglow ukaże się 14 listopada 2025 nakładem Atlantic/Young. Materiał opisany jest jako „całkowicie nowa praca, będąca kontynuacją krytycznie docenionego albumu Eusexua”.

Artystka udostępniła pierwszy zwiastun albumu w postaci singla „Cheap Hotel”, którego teledysk został wyreżyserowany przez Jordana Hemingwaya. W klipie występuje FKA twigs wraz z Clermont Twins, prezentując charakterystyczny, ekspresyjny styl wokalistki.

Poprzednie wydawnictwa i współprace

W lipcu FKA twigs wydała singiel „Perfectly”, który nie znajdzie się na Eusexua Afterglow. Jej poprzedni album Eusexua z 2019 roku był promowany singlami „Eusexua”, „Perfect Stranger” oraz „Drums of Death”, a teledysk do utworu „Childlike Things” z udziałem North West został napisany przez Jeremy’ego O. Harrisa.

Artystka niedawno współpracowała także z Yeatem przy utworze „Fly Nitë” i pojawi się w filmie biblijnym The Carpenter’s Son w reżyserii Lofty’ego Nathana, u boku Nicolasa Cage’a.

