Finał „Must Be The Music” hitem Polsatu. Stacja liderem wieczoru i całej doby

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Polsat świętuje ogromny sukces – finał 12. edycji kultowego programu muzycznego „Must Be The Music” przyciągnął przed ekrany ponad milion widzów i zapewnił stacji pozycję lidera w paśmie wieczornym i całej dobie! To najlepszy wynik sezonu i dowód na to, że powrót formatu po dziewięciu latach był strzałem w dziesiątkę.

Rekordowa oglądalność finału „Must Be The Music 12”

Emitowany na żywo 16 maja 2025 roku finał zgromadził przed telewizorami ponad 1,1 miliona widzów, co przełożyło się na 10,3% udziałów w grupie 4+ i 9,7% w grupie komercyjnej 16-59 – to najlepsze wyniki całej edycji.

Według danych Nielsen Audience Measurement, Polsat osiągnął:

9,23% udziału w rynku w paśmie wieczornym (TVN: 7,93%, TVP1: 6,60%, TVP2: 5,54%),

7,74% udziału w całej dobie (TVP1: 6,96%, TVN: 6,11%, TVP2: 5,31%).

„Must Be The Music” – format, który pokochała Polska

Nowa edycja programu zachwyciła widzów nie tylko poziomem muzycznym, ale także odświeżonym składem jurorskim i emocjonującym klimatem znanym z poprzednich sezonów. Powrót kultowego formatu po latach spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

Ruszyły castingi do 13. edycji „Must Be The Music”!

Sukces 12. sezonu zapowiada jeszcze większe emocje w 13. edycji „Must Be The Music”. Poszukiwania najbardziej utalentowanych wokalistów w Polsce trwają – castingi już ruszyły! To idealna okazja dla wszystkich marzących o wielkiej scenie i muzycznej karierze.

Więcej informacji o programie i zgłoszeniach dostępne są na oficjalnej stronie:

👉 www.polsat.pl/program/must-be-the-music oraz w mediach społecznościowych „Must Be The Music”.