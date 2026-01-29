Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”

Podczas backstage’u wydarzenia Bitwa o Południe ekipa Ghost Time przeprowadziła krótki wywiad z Filipkiem. Jednym z poruszonych tematów była głośna awantura pomiędzy Bonusem RPK a Grande Connection, która od kilku dni rozpala polski internet i środowisko rapowe.

Raper nie gryzł się w język i jasno zaznaczył, że nie podoba mu się sposób działania Bonusa RPK w sieci, choć jednocześnie nie stanął po stronie Grande Connection.

„Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”

Zapytany przez Koro o swoje zdanie na temat konfliktu, Filipek odpowiedział wprost:

„Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci. Choć nie jestem wcale fanem Grande i to agencyjne pisanie wersów i jakieś spocone rapy też są ch*jowe”.

Jego wypowiedź pokazuje dystans wobec obu stron sporu i brak jednoznacznego opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron.

Reaserchowy materiał Grande Connection? Filipek reaguje

Koro dopytał rapera, jak zareagowałby na ewentualny, mocno „researchowy” materiał przygotowany przez Grande Connection specjalnie na jego temat. Odpowiedź Filpka była krótka i dosadna:

„Ja dzisiaj robię pop. Co by mi to zaszkodziło”.

Słowa te sugerują, że Filipek nie obawia się internetowych ataków ani analiz swojej osoby, ponieważ obecnie funkcjonuje w zupełnie innej przestrzeni muzycznej.

Tajne nagranie z domu Grande Connection

Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie, które wywołało prawdziwą burzę. Grande Connection, znany YouTuber komentujący polską scenę rapową, został potajemnie nagrany we własnym domu w Polsce. To stoi w sprzeczności z jego wieloletnimi deklaracjami o przebywaniu za granicą.

Film szybko rozprzestrzenił się w internecie i wywołał falę komentarzy, zwłaszcza wśród raperów, którzy wcześniej byli obiektem jego publikacji.

Plotki o współpracy z policją

Od dłuższego czasu w sieci krążyły spekulacje dotyczące rzekomej współpracy Grande Connection z policją. Według osób analizujących ujawnione nagranie, YouTuber miał sam potwierdzić te informacje, co tylko dolało oliwy do ognia.

To właśnie ten wątek wzbudził największe kontrowersje i podzielił opinię publiczną.

Ostry komentarz Bonusa RPK

Do sprawy odniósł się również Bonus RPK, który opublikował bardzo mocne oświadczenie w mediach społecznościowych. Raper w ostrych słowach skrytykował Grande Connection, zarzucając mu nielojalność i hipokryzję.

Jego wypowiedź dodatkowo zaostrzyła konflikt i spolaryzowała odbiorców, którzy zaczęli jednoznacznie opowiadać się po jednej ze stron.

Detektyw potwierdza działania wobec Grande Connection

Po publikacji nagrania głos zabrał prywatny detektyw Marcin Miklaszewski. Oficjalnie potwierdził on, że otrzymał zlecenie dotyczące odnalezienia osoby posługującej się pseudonimem Grande Connection.

Detektyw przyznał również, że zgłosiły się do niego osoby twierdzące, iż zostały poszkodowane finansowo przez YouTubera, m.in. w związku ze sprzedażą szkoleń i zbiórkami pieniędzy.

Oświadczenie Grande Connection i zaprzeczenie zarzutów

Grande Connection wydał obszerne oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył oskarżeniom o oszustwa. Wyjaśnił, że kontrowersje dotyczą jego projektu o zdrowiu psychicznym „Od chodnika do gwiazd”, który wciąż jest w trakcie realizacji.

YouTuber zapewnił, że osobom domagającym się zwrotu pieniędzy środki zostały oddane, a sam projekt nie jest nastawiony na zysk.

Kolejne oskarżenia i nowy etap afery

W sieci pojawiło się również nowe oświadczenie Grande Connection, w którym twierdzi on, że to Bonus RPK miał wynająć prywatnego detektywa w celu jego odnalezienia. YouTuber zapowiada dalsze działania, publikację kolejnych materiałów oraz dissów, co sugeruje, że konflikt jest daleki od zakończenia.

Sprawa wciąż się rozwija, a zarówno fani, jak i krytycy uważnie śledzą kolejne ruchy wszystkich zaangażowanych stron.